Depuis le début du processus du projet de révision constitutionnelle, le plus controversé de l’histoire du Mali, un projet conçu à hauteur de centaines de millions en dehors de notre pays et par des soit disant experts qui ne connaissent rien de notre réalité socioculturelle, le Pays tangue. Après le vote par notre Assemblée nationale (la boite de résonnance du tenant du pouvoir) des centaines de milliers de citoyens de tous bords sont descendus dans les rues de Bamako, Segou, Koutiala, Mopti, j’en passe et même à l’extérieur pour dire non et demander un retrait pur et simple de ce papier qui n’honore ni celui qui veut le faire voter, encore moins cette brave population malienne. Le camp d’en face, ces quelques individus ne passent pas inaperçus. Ils foncent, tête baissée, avec le soutien indéfectible du Président de la République. Depuis quelques jours, le camp du OUI est en train de dépenser des centaines de millions pour faire renverser la tendance ; ils sont en promenade dans toutes les régions qui ne connaissent pas d’ ‘’insécurité résiduelle’’, en payant la conscience des pauvres populations nécessiteuses lors des meetings pour remplir les salles ou les rues.

L’argent du contribuable malien que le parti au pouvoir est en train de dépenser, cela pouvait être utilisé pour d’autres fins plus utiles. Cet argent divisera encore plus les Maliens et créera un spectre d’un affrontement entre les deux camps aux couleurs d’une guerre civile, que Dieu préserve notre pays. Des courtisans qui ne pensent qu’à leurs intérêts sordides sont prêts à mettre ce pays au chaos sur la base du faux. La marche du 19 Août qui s’annonce est un tournant décisif pour l’installation du chaos, car le camp de OUI entend faire venir des bus de l’intérieur. Des moyens conséquents sont mis à la disposition des organisateurs par le pouvoir. Il y a l’argent et ils doivent mobiliser le maximum de gens.

Je me demande si le président IBK est au courant des réalités de ce pays, de la tension sociale. Si oui, il doit écouter son peuple et éviter que son autisme n’amène notre pays dans le chaos et le déclin de son règne.

S.Togo