Créé par «un groupe d’entrepreneurs économiques, artistiques, sportifs et universitaires maliens vivant en France», le réseau MALIDJAMA vise à devenir «un club d’idées, d’initiatives entreprenantes et de rencontres». Quasiment deux ans jour pour jour après son lancement, MALIDJAMA a organisé sa première Conférence-Networking, le samedi 20 mai 2017, en fin d’après-midi, au Musée Dapper (Paris 16ème).

C’est pour traiter du thème “Entreprendre : les clefs du succès !” que Abraham SidibĂ©, prĂ©sident de MALIDJAMA, avait invitĂ© des entrepreneurs, dont le succès est reconnu et remarquable. Badiri DiakitĂ©, plus connu sous le nom Dawala, Fondateur de WATI B., « initialement label indĂ©pendant de musique, aujourd’hui Ă©galement prĂ©sent dans les domaines de la mode, du sport, du cinĂ©ma, du monde associatif». Abdoulaye Fadiga, champion du monde de boxe ThaĂŻ, Fondateur de 50 FOCH, la salle de sport parisienne oĂą s’entraĂ®nent sportifs et personnalitĂ©s du showbiz et de la sphère politique. Mohamed DiakitĂ©, Fondateur d’ETHICPHONE (Bondy-93), qui commence Ă rĂ©volutionner le paysage des paiements et transferts d’argent Afrique-Occident, grâce Ă une application mobile Ă mobile.

Julie AbisseguĂ©, Fondatrice de ART DESIGN AFRICA (Paris), une «galerie digitale qui permet aux artistes africains contemporains, ou inspirĂ©s par l’Afrique, d’atteindre facilement le public». DorothĂ©e Courteurge, Fondatrice de LYDD Consulting (Paris), qui «accompagne les petites entreprises dans leur gestion administrative pour simplifier leur travail au quotidien, et les aider Ă pĂ©renniser leur activité». Albert Bouchoucha, Fondateur de DOMOTIZY (Paris), dont le système permet, «à partir d’un smartphone ou d’une tĂ©lĂ©commande, de chez soi ou Ă distance, de centraliser toutes les fonctions de la maison ou du lieu de travail». Djantou Élie Baudelaire, Fondateur de AGRITECH France (Nancy-54), un «centre europĂ©en d’innovation et de dĂ©veloppement technologique, spĂ©cialisĂ© dans le conseil, la gestion, la valorisation des agro-ressources en gĂ©nĂ©ral, et des agro-ressources fonctionnelles en particulier.»

Chaque intervenant a expliqué son parcours personnel et professionnel, les traits de sa personnalité qui l’ont poussé à entreprendre, ses difficultés passées et actuelles, ses erreurs, les leçons qu’il en a tirées, ses réussites. Avec humilité, ils ont tous insisté sur une chose, le succès ne tombe jamais du ciel. Avant toute chose, il faut se connaître et comprendre ce qu’on aime. Au-delà de l’espoir de succès financier, il faut déterminer ce qu’on veut, et pourquoi on le veut. Être passionné, avoir une idée, un projet, c’est bien, mais rêver ne suffit pas, il faut se battre, travailler, beaucoup travailler. Etudier et analyser le domaine, la branche, qu’on souhaite intégrer. Dimensionner son projet afin d’être crédible aux yeux des financiers, surtout lorsqu’au début, on a les poches presque vides. Il sera toujours temps de le redimensionner si la première étape est franchie avec succès.

Savoir bien s’entourer, se faire confiance, lâcher prise afin de dĂ©bloquer tout son potentiel pour se propulser vers l’avant. ĂŠtre ambitieux, avoir de l’audace, voire du culot, ne pas hĂ©siter Ă foncer, ne pas se dĂ©courager, accepter la dĂ©ception. En cas d’échec, analyser les causes, recommencer en se corrigeant, et surtout travailler, travailler tout le temps, et continuer Ă travailler beaucoup, surtout lorsque le succès commence Ă venir. Il est assez rare d’entendre des entrepreneurs raconter leur parcours, donner des conseils, et dĂ©voiler les clefs de leur succès.

Enrichissante, rafraĂ®chissante, dynamisante, voici comment on pourrait qualifier cette confĂ©rence qui s’est dĂ©roulĂ©e en prĂ©sence de Dr. Abdramane Sylla, ministre des Maliens de l’extĂ©rieur et de l’intĂ©gration africaine, de M. Lassana KouyatĂ©, ancien Premier ministre de la RĂ©publique de GuinĂ©e, et de Dr. Oumar Keita, Ambassadeur dĂ©lĂ©guĂ© permanent du Mali auprès de l’UNESCO. Avant d’assister Ă cette confĂ©rence, le public avait pu bĂ©nĂ©ficier d’une visite guidĂ©e de «chefs- d’œuvre d’Afrique», l’exposition en cours au MusĂ©e Dapper. Dans la soirĂ©e, tous ont pu dĂ©guster et apprĂ©cier le cocktail dĂ®natoire prĂ©parĂ© par la jeune Malienne, Fatou Sissoko, en France depuis octobre 2008, patronne du restaurant FAT’SIN DISHES (Vitry sur Seine-94). Ceux qui ne les connaissaient pas encore ont dĂ©couvert les jus de bissap, tamarin, gingembre et autres boissons, de MORIBA SAVEURS D’AFRIQUE (Strasbourg-67), sociĂ©tĂ© «spĂ©cialisĂ©e dans la fabrication et la distribution de produits alimentaires ethniques africains», crĂ©Ă©e et dirigĂ©e par le Malien Moriba Ouendeno, membre actif de MALIDJAMA.

Françoise WASSERVOGEL