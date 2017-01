Face à la difficulté d’accès des jeunes au marché de l’emploi, le Ministère de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne avec l’appui de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) va procéder à l’installation des jeunes dans les circuits de production. Pour matérialiser cela, le ministre de la jeunesse, Amadou Koïta a remis des chèques de plus de 7 millions de F Cfa à 6 jeunes bénéficiaires du programme de promotion entrepreneuriat des jeunes (PPEJ) de la Confejes. La cérémonie de remise de chèques s’est déroulée le vendredi 6 janvier 2016 au département de la jeunesse et de la construction citoyenne sis à Hamdallaye ACI 2000.

Après l’allocution du coordinateur national du programme, Cheick Traoré, la porte-parole des bénéficiaires, Kadiatou Mantchini a fait savoir que le programme de la CONFEJES permet aux jeunes ressortissants des pays francophones d’initier des projets soumis au financement du Programme de Promotion Entreprenariat Jeunesse. A l’en croire, cette année, sur les sept jeunes Maliens qui ont postulé, six ont bénéficié de l’accompagnement de ce programme. A sa suite le ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, Amadou Koïta a souligné que cette cérémonie concerne six jeunes, futurs entrepreneurs (quatre filles et deux garçons) dans les domaines comme l’artisanat, l’agro-alimentaire et le commerce pour un montant total de 7 800 000 F CFCA et une contribution de 300 000 FCFA au titre des frais de suivi. «C’est le lieu d’exprimer toute ma gratitude à la CONFEJES qui grâce au PPEJ a contribué à l’insertion de nombreux jeunes Maliens et de l’espace francophone. Vous êtes aujourd’hui les heureux élus du programme PPEJ de la CONFEJES, cela vous confère un privilège sans nul doute, tant de nombreux jeunes sont confrontés aux difficultés d’accès à l’emploi décent et qui aspirent tous à de meilleures conditions de vie», a-t-il dit. En outre, il a mis l’accent sur le thème central du forum des jeunes en prélude au 27e Sommet Afrique-France «Jeunesse et Entrepreneuriat», les 11, 12 et 13 janvier 2017. Enfin, il a invité les bénéficiaires à plus de rigueur et de compétence pour l’épanouissement des entreprises respectives. La cérémonie a pris fin par la remise des chèques aux différents récipiendaires.

Aguibou Sogodogo