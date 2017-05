Créée en octobre 2003, SOCARCO Mali Sarl est une société du groupe SISAG (Société Ivoiro-Suisse Abidjanaise de Granit).Elle compte de filiales au Benin et au Burkina Faso. Officiellement, elle intervient dans l’exploitation du sable, du gravier, du bloc, d’enrochement, en gros toutes substances composant la catégorie des carrières. En plus de la matière première, l’entreprise s’adonne à une exploitation de son personnel

Plus de 300 jeunes venant de la commune rurale de Mountougoula et de Bamako sont employés par SOGARCO, est une société de droit malien. Etant très sollicitée pour la qualité de ses produits, SOCARGO se donne comme sport favori l’exploitation de ses travailleurs envie de maximiser ses profits.Selon des sources dignes de foi, l’entreprise dispose de moyens pour mettre son personnel dans les meilleures conditions.

A en croire nos sources, SOCARGO est une entreprise dont les produits sont diversement appréciés. Elle serait même l’une des entreprises les plus sollicitées dans son domaine. Cependant, malgré l’importance de son capital, l’entreprise les maintient dans la précarité. ‘’Nos salaires sont dérisoires et cela malgré l’énormité de nos efforts ’’, nous dira un employé de l’entreprise sous couvert d ’anonymat.

Pour d’autres sources, l’exploitation de l’homme par l’homme est monnaie courante au niveau de l’entreprise SOCARGO. ‘’Nous travaillons tous les jours sauf les dimanches, donc manquons de repos. La qualité de l’alimentation est assez mauvaise. Nous d’eau potable. En réalité, au lieu d’exploiter uniquement les gravillons… SOCARGO nous exploitent avec’ ’La moindre attitude de revendication conduit au licenciement.

Les sources poursuivent, l’entreprise est en complicité avec l’inspection du travail qui reçoit des moyens colossaux pour éviter tout procès avec un employé au détriment de l’entreprise.

Avec comme slogan ‘’Aller toujours plus loin pour vous satisfaire’’, il est temps que SOCARGO comprennent qu’il n’ira jamais plus loin sans ses hommes et femmes maltraités, piétinés et négligés…

Toutefois, il faut retenir que malgré l’exploitation dont se disent victimes nos concitoyens, que les qualités des produits de l’entreprise SOGCARGO sont de très bonne qualité.

Nous y reviendront dans nos prochaines parutions…

Dognoumé Diarra et Korodio Coulibaly