Malgré la régénération d’une importante manne financière par nos stades et salles de spectacle, le délabrement avancé de certaines infrastructures oblige à s’interroger sur la gestion de ces fonds. A quoi servent les millions générés par des matchs, concerts et autres spectacles. Serviraient-ils à financer le parti du puissant ministre des Sport, la CODEM ?

Difficilement, s’écoule un mois, sans qu’une importante cérémonie ne soit organisée dans une de nos stades ou salles de spectacle. Qui parle de spectacle, parle forcement d’entrée d’argent. Cependant, à qui profite réellement les montants perçus. Voilà la question que se posent le plus souvent les habitués des lieux, sans jamais trouver une réponse convenable.

En effet, pour les concerts ou autres spectacles, une demande est adressée au Directeur Nationale de l’Éduction Physique, charge de la gestion des dites infrastructures. Après approbation de ce dernier, une somme d’argent est toujours payée au département. Et cela doit, en temps normal, servir pour l’entretien des lieux. Il s’agit notamment de la vidange des toilettes, le balayage des lieux, le remplacement des ampoules calcinées …

Lors du tournoi Ouest Africain de Football des Sourds, la délégation Ivoirienne avait été logée dans les locaux du Stade du 26 mars. Le responsable de la délégation très en colère disait ceci : « Les conditions dans lesquelles nous sommes installées sont insupportables. Les toilettes sont très salles et sentent très mauvais… Je me demande si, ici, on considère les sourds comme des êtres humains », lance-t-il.

‘’Une fois, au stade Omnisports Modibo Keita, j’ai eu envie d’aller aux toilettes. A peine la porte franchie, je suis aussitôt ressortis. L’odeur était pestilentielle… Il est très regrettable de constater que nos stades et salles de spectacles soient autant amochés’’, nous confiera un supporter sous couvert de l’anonymat. Et d’ajouter qu’il est possible que l’argent généré par ces lieux soit utilisé par le Ministre Amion Guindo au profit de son parti la CODEM.

‘’Le grand tableau d’affichage électronique du stade Omnisports Modibo Keita est en panne depuis des mois. À cela, s’ajoute des coupures instantanées d’électricité, je me demande pourquoi nos stades ne disposent pas de groupe électrogène….’’, dira un autre supporter.

En tout cas, il est plus que jamais urgent que le ministre des Sports demande des comptes à son Directeur Nationale de l’Éduction Physique. Car la situation devient de plus en plus intenable.

Affaire à suivre…

KANTAO Drissa

Le Confident