Le doyen Hamidou Diawara (photographe/caméraman à la retraite) veut rendre un hommage mérité et opportun à Bakary Koniba Traoré dit Bakary Pionnier, une figure emblématique de l’histoire politique et socioculturelle du Mali. Et à travers lui, c’est une reconnaissance au rôle primordial joué par le Mouvement pionnier dans la construction citoyenne dans notre pays. Le vernissage est prévu demain, vendredi 12 mai 2017, dans l’après-midi à la Maison des jeunes de Bamako.

Rendre un hommage remarqué et mérité à Bakary Koniba Traoré dit “Bakary Pionnier” ! Telle est l’idée géniale du photographe-reporter Hamidou Diawara à travers une exposition-photos portant sur la contribution de l’homme à la vie du Mouvement national des pionniers du Mali. Le vernissage est prévu dans l’après-midi de ce vendredi. L’expo, c’est du 12 au 14 mai 2017 à la Maison des jeunes de Bamako.

Cet événement est organisé en partenariat avec l’Association des pionniers du Mali et la Maison des jeunes de Bamako. Pour M. Diawara, il s’agit de reconnaître “les mérites de l’homme de son vivant”. Une noble initiative d’autant plus que Bakary Koniba Traoré est “une figure emblématique du Mouvement pionnier et un citoyen engagé pour sa patrie, le Mali”.

Cadre pétri de savoirs, l’homme a toujours su concilier la tradition à la culture moderne avec la ferme volonté de léguer à la postérité l’image d’un fidèle à la devise : “Pionnier aujourd’hui, Pionnier toujours”. Un engagement inconditionnel qui fait de l’iconoclaste un repère et une référence pour les nouvelles générations.

Cette exposition de reconnaissance à une figure emblématique du Mouvement démocratique est parrainée par l’honorable Abdrahamane Niang, président de la Haute cour de justice du Mali, et enregistrera la présence d’Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, ainsi que de nombreuses autres personnalités du pays.

Le doyen Diawara n’est pas à son coup d’essai puisqu’il a déjà organisé au Musée national de Bamako des expositions sur la “Can Mali 2002” (en décembre 2014) et sur le thème, “Modes, bijoux et parures des Femmes du Mali de 1946 à nos jours” (mars 2015).

Grand témoin de l’évolution de l’administration de la jeunesse, des sports, des arts et de la culture au Mali, Hamidou Diawara est une précieuse bibliothèque qui a enfin décidé de livrer ces précieux trésors au public.

Photographe passionné, le “Doyen Diawara” ou “Kôrô Diawara” a contribué à écrire et à préserver l’histoire du Mali en promenant son appareil photo ou sa caméra sur presque tous les événements phares du pays de l’indépendance à nos jours.

Cela va des biennales artistiques et culturelles à la Can “Mali-2002” en pensant par des rencontres de haut niveau dans presque tous les domaines.

L’expo du 12 au 14 mai 2017 sur Bakary Pionnier marqué le début d’une série d’expositions sur les personnalités et les événements politiques, culturels et sportifs qui ont marqué l’histoire du Mali !

Moussa Bolly