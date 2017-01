Rotary Club Bamako Titibougou a organisé un déjeuner de presse le 31décembre 2016 au restaurant « La pause plaisir »sise à l’ACI 2000 Hamdallaye à fin de présenter le bilan de son projet WASRAG exécuté dans la commune rurale de Dialokorodji.

-Maliweb.net-Conformément à ses principes de solidarité et d’humanisme, le groupe Rotary Club Bamako Titibougou a contribué au développement de la commune rurale de Dialakorodji en facilitant l’accès à l’eau potable aux populations ; Une information soutenue par le président du club rotary de Titibougou, Mamadou Kalifa Diarra, le maire adjoint de ladite commune, Soumaïla Diarra ainsi que la représentante du groupement des femmes de Dialokorodji, Assitan Dembélé. Comme l’a expliqué son chef de projet, Sounkalo Dembélé, le projet WASRAG (Groupe d’action amicale eau et assainissement), initié par Rotary Club est une action d’entraide pour former et renforcer les capacités des populations maliennes spécifiquement celles de la commune rurale de Dialakorodji. Et c’est dans ce cadre qu’en novembre 2016, le rotary club de Bamako Titibougou avait mené une campagne de sensibilisation sur l’eau, l’hygiène, l’assainissement et la citoyenneté dans la commune rurale de Dialakorodji. Toujours selon M. Dembélé, un autre objectif dudit projet, était de former les populations de Dialakorodji à la construction des systèmes sanitaires et la gestion et l’entretien de ces derniers. Outre cela, le projet Wasrag aurait également permis le réaménagement des systèmes d’adduction d’eau potable et la construction de latrines à Dialakorodji. Une action fortement salué par la représentante du groupement féminin de Dialakorodji « Grâce à Rotary Club, désormais les femmes de Dialakorodji peuvent profiter de leur époux et enfants, nous n’avons plus à passer tout notre temps à la recherche d’eau potable », affirme Assitan Dembélé. Soulignons par ailleurs que ce groupement féminin a également été initié à la fabrication de savon, une activité rémunératrice dans le cadre de projet rotarien. Qui n’a pas oublié non plus la jeunesse, en effet, Rotary Club Titibougou a procédé à la mis en place des clubs « Interact » dans 20 établissements scolaires de Dialokorodji en vue de la pérennisation des acquis de Wasrag dans la commune. Donc l’ horizon se présente sur de bonne augure s’il faut considérer que le projet s’étend sur une période de 5ans et déjà les bénéficiaires témoignent leur satisfaction et les rotariens réitèrent leur engagement aux côtés communautés défavorisées de Dialakorodji et d’ailleurs. La cérémonie s’est close sur une série de distinction de mérite par Rotary Club.

Khadydiatou SANOGO