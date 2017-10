Le samedi surpassé au moment où tout Fana se préparait pour réserver un accueil chaleureux à Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath et sa délégation qui devaient se rendre à Segou pour un grand meeting, un individu malintentionné du nom de Lassine TRAORE, non moins conseiller municipal à la mairie de Fana détachait et marchait sur l’emblème national parce que tout simplement ce drapeau servait d’accueillir qu’il considère comme son pire ennemi qui n’est personne d’autre que Ras Bath, le porte parole du Collectif pour la Défense de la République. Comme si cela ne suffisait pas, l’apatride a voulu mettre ses mains sur Mamadou Diarra dit MC et Karim Tapily, tous membres du CDR. Heureusement que les membres du CDR-FANA ont réagi avec la sagesse en portant plainte contre lui à la gendarmerie de Fana. Comme le RPM est au dessus de la loi, notre très cher ennemi de vert-jaune-rouge se trouve actuellement à son domicile sans être inquiété par quoi que ce soit.

Fana, par K. TAPILY et M. DIARRA