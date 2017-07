Selon le président de Faso ka Welekan, Pr. Abdoulaye Niang, la crise multidimensionnelle interpelle chaque Malien.

“Nous sommes tous invités à faire face à la situation de notre pays. Nous demandons aux uns et autres à mettre un peu d’eau dans leur vin pour sortir le pays de cette crise. Ceux qui aiment ce pays doivent se donner la main et travailler afin de mettre fin à beaucoup de choses”, a défendu Boubacar Y. Diakité du Mouvement vert jaune rouge.

Cette plateforme est créée pour susciter l’union sacrée autour du pays et faire face aux problèmes. Me Abdramane Touré, un des participants a fait savoir que l’heure est grave. Ajoutant que l’existence de notre pays est en cause. Il a invité les militants et sympathisants à lutter pour un Mali fort, uni et apaisé.

Adama Diabaté

Stagiaire