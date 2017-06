Le ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Abdrahamane Sylla, se trouve aujourd’hui dans le collimateur des opérateurs économiques car accusé de favoritisme et de népotisme. “Depuis l’arrivée de Abdrahamane Sylla, tous les marchés du département sont attribués à un seul opérateur économique. Il est dans toutes les affaires, même la billetterie. C’est pourquoi, beaucoup d’opérateurs économiques sont totalement découragés aujourd’hui par cet acte. Nous profitons pour interpeller le ministre Sylla afin qu’il revoie sa copie. Une seule personne ne peut pas bénéficier de tous les marchés d’un Département. A défaut, nous allons monter au créneau pour dénoncer cette pratique. Trop, c’est trop. Il n’est pas le seul Malien. Il paye les impôts comme nous” précise un jeune opérateur économique, très remonté contre le ministre Sylla. Apparemment, cet opérateur économique doit être surement de mèche s avec le directeur financier et du matériel.

En tout cas, le ministre Abdrahamane Sylla est désormais averti. Il doit rapidement réagir avant que les choses prennent d’autres allures. Surtout au moment où son homologue de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, se bat pour la transparence et la bonne gouvernance et pour une bonne gestion financière des ressources de l’Etat.

A.B. HAÏDARA