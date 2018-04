Dans le cadre de la commémoration du 8 mars, l’Amicale des femmes de l’Agence des technologies de l’information et de la communication a organisé, le samedi 31 mars 2018, une conférence débats, dans la salle de conférence de ladite agence. Avec comme thème: « Le rôle de la femme et l’utilisation des TIC dans la résolution et la prévention des conflits », cette conférence a enregistré la présence de la Conseillère technique du Ministère de l’Economie numérique et de la communication, Mariko Assa Simbara; de la Présidente de l’Amicale, Daou Kadiatou Soumaré.

Dans son mot de bienvenue, la Présidente de l’Amicale des femmes de l’Agence des technologies de l’information et de la communication, Daou Kadiatou Soumaré a évoqué que l’Amicale a été créée dans le but de permettre aux femmes de se réunir autour de l’essentiel qui est de promouvoir les technologies de l’information et de la communication auprès des femmes et les jeunes. Avec une collaboration franche de la Direction de l’AGETIC, cette conférence-débats a été organisée pour commémorer la journée international des femmes ‘’le 8 mars’’. Selon elle, la conférence a pour objectif d’offrir un espace de dialogue aux femmes pour échanger sur les éventualités de prévention et de résolution de conflits à travers les outils des technologies de l’information et de la communication.

La conseillère technique, Mariko Assa Simbara a salué et remercié les femmes de l’AGETIC pour la tenue de cette conférence-débats sur les questions des TIC. Elle a fait savoir que le rôle que les femmes jouent dans nos services n’est plus à démontrer, et c’est pourquoi elle a souligné les efforts déployés par les femmes de l’AGETIC. A ses dires, les thèmes choisis pour cette conférence sont interpellateurs et évocateurs dont « Femmes et utilisation des TIC dans la prévention et la gestion des conflits » et « Le rôle de la femme et l’utilisation des TIC dans la résolution et la prévention des conflits ».

Ainsi, il est à noter que les communications ont tourné autour de la prévention des conflits, les femmes doivent faire de l’usage des TIC un moyen pour mieux s’informer et communiquer dans le but de sensibiliser leur entourage et d’autres personnes sur les réseaux sociaux ; contribuer dans la production des contenus éducatifs adaptés à nos valeurs sociales; les réseaux sociaux contribuent à l’accès à l’information des femmes, hommes, jeunes filles et garçons et des organisations reliés par des interactions sociales régulières sur les conflits et autres thématiques.

