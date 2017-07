La Coordination des femmes engagées du Mali a organisé hier une journée de salubrité à la direction logistique de la Sotelma Malitel à l’Hippodrome. Le premier coup de balai a été donné par le directeur général de l’entreprise.

Créée en juillet 2016, la Coordination des femmes engagées du Mali a pour objectifs : l’assainissement des villes, la promotion du sport et la restauration des valeurs culturelles positives, l’éveil et le renforcement de la conscience publique et citoyenne.

Après l’Hôpital Gabriel Touré, le 7 janvier, la Poste le lundi et la police nationale le mardi 18 juillet, la Coordination a pris d’assaut les ordures de la grande cour de la direction logistique de la Sotelma. Cette activité rentre dans le cadre du plan d’action 2017 de la Coordination.

“Nous comptons apporter notre contribution pour relever le défi de l’assainissement à Bamako et dans tous les grandes villes du Mali. Notre plan d’action consiste à assainir tous les hôpitaux du Mali et l’ensemble des structures de la Coordination ; à savoir : la Poste, la Sotelma, les Aéroports du Mali, la police nationale, la douane, la gendarmerie et l’ORTM”, a souligné Mme Makadji Fatou Faye, vice-présidente de la Coordination des femmes engagées du Mali.

Equipées de pelles, râteaux, brouettes, balais, etc. les femmes engagées débarrasseront la direction logistique des buissons, devenues des nids de moustiques. C’est le directeur général de la Sotelma qui a donné le premier coup de balai de la journée. Abdelaziz Biddine a salué l’initiative de la Coordination et invité d’autres organisations à suivre ses pas pour relever le défi de l’assainissement.

M. Diallo