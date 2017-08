Après de nombreuses actions humanitaires dont des dons de vivres aux centres d’accueil et de placement familial, construction des logements sociaux pour des veuves, des évacuations sanitaires des enfants victimes de cardiopathie congénitale en France, l’association Philanthropie initie un festival dénommé ” Festival de solidarité Show les cœurs ” pour mobiliser des fonds en vue de pouvoir nourrir pendant une année 1000 enfants orphelins issus des centres d’accueil et de placement familial. La cérémonie de lancement des activités de ce 1er festival a eu lieu le mercredi 9 août 2017 dans la salle de conférence du Gouvernorat du district de Bamako.

Le festival de la solidarité, aux dires d’Abdoulaye Namandy Tembely (directeur général de l’agence de communication Friend’s), président de l’Association Philanthropie et du festival, a pour thème “les enfants vulnérables, notre responsabilité”. Piloté par plusieurs associations humanitaires, le festival se déroulera du 1er au 31 octobre 2017 (entrant dans le cadre du Mois de la Solidarité), soit un mois de festival. Une première au Mali.

Expliquant le contexte de la création et du fonctionnement de son association, Abdoulaye Namandy Tembely indiquera que l’agence de communication Friend’s est à la base de la création de l’association Philanthropie en 2013, avec un programme télévisuel de sensibilisation et de collecte de fonds en faveur des victimes de la crise du Nord qui a eu de l’engouement. Au départ, l’association a pu collecter 70 millions Fcfa qui seront consacrés à la construction des logements pour des veuves (dont une veuve par région). C’est à partir de ces actions que l’association sera beaucoup sollicitée pour le traitement des enfants victimes de cardiopathie congénitale en France. D’un enfant au départ, l’association évacuera 4 enfants sur la France avec prise en charge totale.

Durant ce mois de festival, plusieurs 8 actions seront entreprises pour collecter des fonds et faire œuvre utile en faveur des enfants et d’autres couches de la population malienne. Pour le directeur du festival, Karl Babin (président de l’Association les enfants de Nénéko), le 1er objectif concret du festival est de collecter des fonds tout au long du mois du Festival pour nourrir 1 000 orphelins pendant une année dans les centres d’accueil et de placement familial à travers le Mali. Le 2e objectif est de sensibiliser la population et l’inviter à participer aux différentes actions qui se dérouleront tout au long du mois de la Solidarité.

Pour atteindre ces objectifs, 8 grandes actions ont été programmées pendant le festival. La 1ère action est une caravane médicale qui se déplacera pendant une semaine dans les villages de Mamaribougou et Djibroula de la commune de N’Tjiba située à une centaine de kilomètres de Bamako pour permettre à près de 3 000 personnes des deux villages de bénéficier de consultations, de soins et de médicaments gratuits grâce à l’association Sopotoi (Association humanitaire soins pour tous international), présidée par le Docteur Jules André, médecin généraliste et co-fondateur d’une école de santé.

La 2e action sera les jeunes solidaires “Show les Cœurs”. Il s’agit pendant le mois du festival de solliciter les jeunes afin qu’ils consacrent au moins 4 heures de leur temps dans une journée aux enfants d’un centre d’accueil choisi par les organisateurs : Pouponnière d’Etat, Pouponnière II de Niamakoro, Centre ASE-Mali de Sébénikoro, Centre Assureme de Lafiabougou, Centre Kanuya de Kalaban Coro. Ils passeront 4 heures à jouer, à rire, à danser, à manger avec ces enfants afin de leur apporter de la tendresse, de l’affection, en d’autres termes partager des sourires et des rires avec ces enfants qui n’ont pas la chance d’avoir une famille. Il s’agit de sensibiliser les jeunes et la population sur l’existence de ces centres, de donner envie à ces jeunes de revenir d’autres fois de manière volontaire passer du temps avec ces enfants, de sensibiliser sur les besoins de ces centres pour nourrir, soigner, scolariser ces enfants, sensibiliser les jeunes sur les besoins de ces enfants, à savoir, le plus important, avoir une famille. En échange de ces 4 heures passées auprès des enfants, chaque jeune ” Show les Cœurs ” se verra offrir une place pour le grand concert de clôture au Stade Modibo Keita.

La 3e action est le village “ Show les Cœurs “. C’est au Palais de la Culture que se tiendra le village ” Show les Cœurs “. Il sera ouvert le 7, le 14 et le 21 octobre à partir de 15h et accueillera un plateau TV et un podium. Le plateau TV permettra de recevoir des représentants d’ONGs et d’associations qui œuvrent dans le domaine de l’humanitaire et qui bénéficieront ainsi d’une couverture médiatique en direct sur la chaîne C24 qui sera diffusée sur Facebook et Youtube. Le public sera convié gratuitement à suivre les animations et les mini-concerts d’artistes connus ou en herbe qui rendront cet espace solidaire festif.

La 4e action est “Les Artistes solidaires” Show les Cœurs “. Pour cette action, 5 Artistes de renom : Babani Koné, Oumou Sangaré, Sidiki Diabaté, Iba One et Mylmo iront chacun visiter un lieu lié à l’enfance : le Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose, le service pédiatrique de l’hôpital Gabriel Touré, le Centre Kanuya de Bamako, le village Sakina de N’Gabakoro Droit, le village Viva San Mali de Banankoro. L’objectif est de mettre en lumière, grâce à une grande couverture médiatique, ces différentes structures qui, souvent, œuvrent dans l’ombre mais qui sont indispensables pour les enfants.

La 5e action est un jeu SMS. Tout au long du festival, une grande campagne de communication avec les artistes cités incitera la population à envoyer un SMS solidaire dont le coût devrait être de 100 francs afin de collecter des dons pour atteindre l’objectif du festival ”Show les Cœurs” : nourrir 1000 orphelins pendant un an. Un tirage au sort va permettre à 50 personnes ayant voté de gagner un dîner au restaurant avec leur artiste préféré, Babani Koné, Oumou Sangaré, Sidiki Diabaté, Iba One ou Mylmo. “Le jeu sera ouvert du 1er au 31 octobre et nous espérons qu’un opérateur téléphonique nous accompagnera de manière solidaire pour ce jeu et atteindre notre objectif “, espère Abdoulaye Namandy Tembely.

La 6e action est une tournée de l’orchestre Benso qui est un collectif d’artistes en situation de handicap afin de faire la promotion de leur talent à travers 4 concerts à Koulikouro, Ségou, Sikasso et au stade Modibo Keita. “A travers ces concerts, il s’agit aussi de montrer qu’une personne handicapée est tout autant capable qu’une personne valide et là je sais de quoi je parle. Il faut sensibiliser la population, l’Etat, les entreprises sur la situation des personnes handicapées et les intégrer au sein de la société comme des personnes actives, même si les capacités et les rythmes sont différents en fonction du handicap. L’orchestre Benso en est la preuve et pour les soutenir, l’intégralité des recettes des concerts leur sera reversée afin qu’ils puissent faire l’acquisition de matériel “, a-t-il soutenu.

Les 7e et 8e actions seront ” Les Nuits de la Philanthropie “, deux grands événements pour clôturer cette 1ère édition du Festival “Show les Cœurs“. Le premier événement est un concert géant sera organisé au Stade Modibo Keita le vendredi 27 Octobre avec des artistes cités plus haut, en plus d’une vingtaine d’artistes solidaires.

Le prix du billet d’entrée sera de 1000 Fcfa et la totalité des recettes sera dédiée à la nourriture des 1000 orphelins pendant un an. Comme deuxième événement, il y aura la 3e cérémonie de la Nuit de la Philanthropie qui décernera des trophées aux institutions, fondations, ONGs, associations, entreprises ou personnalités qui ont mené des actions de manière philanthropique au cours de l’année. Cet événement aura lieu le samedi 28 octobre lors d’un dîner-gala animé par l’orchestre Benso à l’hôtel Salam Azalaï. Les fonds collectés lors de ce dîner-gala contribueront également à atteindre notre objectif de nourrir 1000 orphelins pendant une année.

Parlant de la caravane médicale, Dr. Gilles André de l’association Soins pour tous international ” Sopotoi “ parlera de l’expérience de son association dans la consultation et le soin des populations qui n’ont pas accès à des centres de santé. Depuis 10 ans, son association œuvre dans l’anonymat. C’est ainsi qu’il a été approché par l’association Philanthropie pour qu’ils cheminent ensemble. Au cours de la caravane solidaire, 3 000 personnes seront consultées et traitées.

Les cas les plus compliqués seront référés à des médecins spécialisés. “Il s’agit de donner des soins aux gens qui n’ont pas de soin et de les sensibiliser les populations sur les maladies orphelines”, a-t-il souligné.

Au cours de la conférence de presse, l’association a procédé à la remise de deux de 200 000 F CFA chacun aux associations “Aide aux enfants brûlés et enfants mal formés “ de Mme Alimata Traoré et ” l’Association globale santé solidarité-Mali (AGSS-Mali) ” de Djimé Kanté. La solidarité étant une action de tous les jours, une affaire de tous, elle doit être spontanée. C’est à ce titre que les maliens sont appelés à agir.

Siaka DOUMBIA