Le représentant du Port de Cotonou au Mali, Attiogbe Jonathan a procédé à la remise de mouton de Tabaski comme de coutume aux opérateurs économiques et partenaires maliens, le jeudi 31 Août dernier.

Maliweb.net- Cela fait plusieurs années que la représentation du Port de Cotonou au Mali a institué cette tradition. A savoir : offrir des moutons à ses Fidèles clients et partenaires, afin de raffermir davantage les relations entre le Mali et le Bénin et accentuer la présence du Port Autonome de Cotonou auprès de ces derniers en cette période sacrée du l’Aïd.

Cette année, ce sont 20 moutons qui ont été distribués aux structures, il s’agit du Conseil malien des chargeurs, le Conseil malien des transporteurs Routiers, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali ainsi que certains opérateurs économiques maliens.

La cérémonie de remise des moutons a été l’occasion pour le représentant du Port de Cotonou au Mali, Jonathan Attiogbé de souligner les liens tissés entre les deux pays, points forts d’une collaboration fructueuse. Monsieur Attiogbé s’est également réjouit du cadre de collaboration qu’entretiennent le Port de Cotonou et ses partenaires notamment les transporteurs, les commerçants et les autorités maliennes. Ce qui lui fera rappeler que depuis un certain temps, les denrées de premières nécessités à destination du Nord Mali, les hydrocarbures et de nombreux produits passent par le Port de Cotonou. «Le PAC est le port le plus proche du Mali, précisément des régions du Nord. Raison pour laquelle des mesures de sécurité ont été prises par les autorités béninoises pour lutter contre les tracasseries routières et permettre aux transporteurs maliens une traversée sécurisée sur les corridors Bénin-Mali» a ajouté le Représentant du port au Mali.

Notons qu’en plus des moutons pour les fêtes de tabaski, le Port autonome de Cotonou a effectué pendant le mois de ramadan des actions de solidarité avec l’offre de paniers destinés de rupture de jeûne à ses partenaires. Autre bilan du Port Autonome de Cotonou est son appui apporté aux Aigles du Mali à travers le Conseil malien des chargeurs lors d’un tournoi de la Coupe d’Afrique des Nations.

Il sied de préciser que les bénéficiaires de l’opération Tabaski ont remercié le PAC pour cette donation qui prouve selon eux l’excellence de leurs rapports.

Khadydiatou SANOGO/