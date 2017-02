Aliou Boubacar Diallo a fait un don de matériel scolaire pour promouvoir l’excellence en milieu scolaire. Une action salutaire de sa fondation Maliba de plus en plus présente sur l’échiquier national.

Dans le cadre d’un programme de promotion de l’excellence en milieu scolaire, la Fondation Maliba présidée par Aliou Boubacar Diallo, a fait don de matériel à sept écoles publiques du pays. Les régions de Kayes et Sikasso ont abrité la remise des dons. Il s’agit des écoles publiques de Légal Ségou 2 (Kayes), Sadiola (Kayes), Nioro (Nioro du Sahel), Gavinane (Nioro du Sahel), Kassaro (Kita), Faboula (Yanfolila) et Nounfra (Yanfolila).

Le matériel scolaire mis à la disposition des enfants concerne essentiellement les seconds cycles administrativement appelés écoles fondamentales.

Pour cette première série de dons, les heureux récipiendaires seront les meilleurs élèves de chaque classe de la 5e à la 9e année.

A noter qu’Aliou Boubacar Diallo est aussi le Pdg du groupe minier Wassoul’Or et président d’honneur de l’Adp Maliba.

Depuis plusieurs années, la Fondation Maliba est active dans divers domaines, tels que l’aide humanitaire, l’appui communautaire et le développement local.

La Rédaction