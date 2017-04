La Fondation Orange Mali a soufflé sa dixième bougie en octobre dernier. Dans le cadre de la célébration de cet anniversaire, la fondation a animé, ce matin à DFA communication, une conférence de presse. En présence de plusieurs partenaires.

–Maliweb.net-SantĂ©, Ă©ducation, culture, solidaritĂ©. En dix ans, la fondation Orange Mali a injectĂ© 4,5 milliards FCFA dans les secteurs aussi variĂ©s qu’importants. On estime Ă plus de 100 000 bĂ©nĂ©ficiaires, les dons de la fondation. L’objectif global est de rĂ©duire la pauvretĂ© et renforcer la rĂ©silience des populations pauvres. Et c’est Hawa Diallo, l’administratrice gĂ©nĂ©rale de la Fondation Orange Mali qui expose le chemin parcouru et annonce les perspectives pour l’annĂ©e 2017.

En 2016, la Fondation Orange Mali a financé de grands projets pour un montant total de 800 millions FCFA. Ainsi, dans le domaine de la santé, la fondation a construit un centre d’Accueil et d’hébergement pour les femmes victimes de fistule obstétricale; elle a aussi aménagé et équipé une unité de néonatologie au CHU du Point G. Dans le domaine de l’éducation, Orange a initié deux «villages Orange» à Binatomabougou (Markala) et à Fignan (Koulikoro) portant à trois le nombre de «village Orange» dans notre pays; trois salles multimédia installées dans des écoles publiques à Bamako et en région avec accès internet gratuit.

«La fondation Orange Mali a changé le quotidien des élèves de Miassabougou. Grâce au centre multimédia avec ses dix ordinateurs, une imprimante, un tableau padex et une connexion internet gratuite pendant une année, les enfants sont contents du changement dans leur emploi du temps. Les maitres aussi. Car, ils préparent leurs leçons avec l’accès à internet», témoigne Moussa Diakité, président de comité de gestion du groupe scolaire de Missabougou, en commune VI du district de Bamako.

«2017 sera un tournant majeur dans les activités de la fondation Orange Mali avec le déploiement des programmes d’éducation numérique», a assuré Hawa Diallo. Trente (30) écoles publiques de Bamako et des régions bénéficieront du projet « école numérique ». Aussi, cette année la fondation lancera son concept «les maisons digitales» en faveur des filles et des femmes non alphabétisées.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net