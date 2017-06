L’ancien Premier ministre du Mali et président des FARE An Ka Wuli, Modibo Sidibé, est l’invité de la Fondation Prospective et Innovation. Un organisme présidé par le président de la commission des Affaires Etrangères, de la Défense et des Forces Armées du Senat français, Jean-Pierre Raffarin.

Le président des Fare Anka Wuli, Modibo Sidibé, prendra part une rencontre organisée en partenariat avec la Municipalité de Bordeaux et intitulée «Bonnes nouvelles d’Afrique». Ce sera vendredi 2 juin 2017 à l’hôtel de ville de Bordeaux.

La conférence inaugurale sur le thème «Démocratie, Sécurité et Développement» sera respectivement introduit par les anciens Premier ministre Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et Modibo Sidibé.

Selon un communiqué du parti, la contribution du président Modibo Sidibé y est «fortement attendue».

«Monsieur Alain Juppé et moi-même…connaissons la pertinence de vos analyses et votre contribution au succès de cette encontre ne manquera pas d’être décisive», a indiqué l’ancien Premier français, Jean-Pierre Raffarin, cité dans le communiqué des Fare An Ka Wuli.

Lors de ce jour, le Président des FARE An Ka Wuli rencontrera plusieurs associations de Maliens en France.

La Rédaction