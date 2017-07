En prĂ©lude de l’organisation du Forum Intellectuel de la Jeunesse Africaine Ă Bamako au Mali le Mouvement pour une Jeunesse Africaine Intellectuelle (MJA INTELLECT) a organisĂ© une confĂ©rence de Presse le vendredi 07 juillet 2017 dernier pour informer l’opinion publique sur mouvement et les activitĂ©s qu’il mènera avec les jeunes des autres pays africains lors du Forum que Bamako abritera les 16 et 17 juillet 2017.

Admis sous les fonds baptismaux, le MJA a Ă©tĂ© crĂ©Ă© par un jeune malien du nom de ZeguĂ© dit Moussa Diarra un samedi 29 octobre 2011 Ă Bamako. C’est un mouvement apolitique ayant un but non lucratif.

Grâce à la réalisation de nombreuses activités conformément à sa vision et objectif, il existe actuellement dans 28 pays à travers le monde et dans les 4 continents: Afrique, Asie, Amérique et Europe a laissé entendre le Président du Mouvement.

D’ajouter que MJA Intellect entend forger une jeunesse unie, intellectuelle apte et dynamiquement active pour l’Ă©difice du continent africain. A cet effet le prĂ©alable serait de renforcer les capacitĂ©s intellectuelles des jeunes Africains Ă fin de les inciter à être au coeur du dĂ©veloppement de l’Afrique. Pour conclure le PrĂ©sident M. DIARRA a exhortĂ© les africains Ă la culture du travail bien fait, de l’excellence, la justice, la solidaritĂ©, la paix et l’unitĂ©Â entre toutes et tous les pour le bonheur du continent.

DOGNOUMÉ DIARRA