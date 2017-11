Du 26 au 30 octobre 2017, le président du Parti social-démocrate africain (PSDA), Ismaël Sacko, a séjourné à Paris, à l’invitation de l’Association des diplômés et étudiants maliens de France (Adem-France), dont il a été le président fondateur en 2003. A ce titre, l’Adem-France, avec à sa tête Boubacar Afel Yattara, et sa jeune et dynamique équipe, a fait de M. Sacko le parrain de la 1re édition du forum “Mali Sinignèsigui”, la nouvelle appellation du Forum de l’emploi et de l’entreprenariat.

“Mali Sinignèsigui” est un forum qui offre l’opportunité à la diaspora malienne de la France de rencontrer et d’échanger avec les éventuels chefs d’entreprise du Mali et de la France en vue de leur insertion socio-professionnelle. “J’ai senti en ces jeunes le souci ardent du développement de leur pays”, explique le parrain Sacko.

Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, à travers l’ANPE, a pris part à cette rencontre, de même que le département de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), antenne Mali, y était aussi. Campus France (siège de Paris), SAER-Mali (cabinet de recrutement malien) et d’autres structures ont animé différents panels portant sur la politique nationale en matière d’emploi, les secteurs porteurs et les opportunités d’affaire au Mali.

En termes de retombées, le forum a permis aux jeunes startups de la diaspora malienne d’exprimer leurs talents à travers le Pitch qui a sélectionné les projets innovants en direction du Mali. L’occasion était opportune, pour l’ANPE-Mali et l’OFII, de proposer des conventions de partenariat direct avec l’Adem-France.

Ont pris part également à ce forum, le représentant de l’ambassadeur du Mali en France, le président du Conseil malien des chargeurs et de nombreux cadres diplômés maliens, africains et français.

“Mali Sinignèsigui” a été soutenu par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, dans la mesure où la diaspora occupe une place de choix dans son projet de société pour son rôle moteur dans le développement de notre pays. Ce qui fait que le forum était placé sous le haut patronage du président IBK. Le soutien d’IBK traduit sa volonté de promouvoir la culture de l’excellence.

A ce jour, 80 % des membres fondateurs de l’Adem-France sont rentrés au pays et occupent des postes dans l’administration publique et dans le privé.

Y.C.

Commentaires via Facebook :