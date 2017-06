Le réseau Malimédias de notre confrère Hamidou Touré, en partenariat avec la Commission nationale des cultures africaines et de la francophonie(CNCAF) a organisé, le dimanche 4 juin 2017, au Grand Hôtel de Bamako, une conférence-débat sur le thème « Francophonie, mission, domaines d’interventions et organisations ». La conférence était animée par Moustapha Dicko, Conseiller spécial du président de la République auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et Adama Ouane, Administrateur de l’OIF.         Â

La francophonie, ce sont tout d’abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le francais. Elle est répresentée par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) qui a pour mission de donner corps à une solidarité active entre les 84 Etats et gouvernements qui la composent (58 membres et 26 observateurs ?

Selon l’ancien ministre, Moustapha Dicko, Conseiller spécial du président de la République auprès de l’OIF, la mission principale devolue à la Francophonie est de contribuer à amelioer le niveau de vie de ses populations en les aidant à devenir les acteurs de leur propre développement. « Elle apporte à ses Etats un appui dans l’élaboration ou la consolidation de leurs politiques et mène des actions politiques internationales et de coopération multilaterale », affirme Moustapha Dicko pour qui la francophonie est aussi un modèle économique performant et dynamique.

« Le renforcement des échanges et de la coopération économique sur le vaste espace que constitue l’espace francophone peut être un tremplin pour l’emergence », souligne le conférencier principal. Avant d’ajouter que la Francophonie doit être mieux appropriée par les populations pour qu’elle soit un instrument d’ouverture sur le monde, un moyen d’acceder au savoir.

« Il faut que nous dépassions nos à -prioris par rapport à la Francophonie ; que nous sortions du traumatisme de la colonisation à travers un débat enrichissant. Il faut que nous fassions de la Francophonie une solution », conclut Moustaph Dicko.

Quant à Adama Ouane, il dira que l’OIF est dirigée par une Secrétaire générale qui est la plus haute responsable de l’Organisation et dispose de 4 répresentantions permenentes, 6 bureaux régionaux (Lomé pour l’Afrique de l’ouest, Libreville pour l’Afrique centrale).

Pour l’Adminstrateur de l’OIF, «la Francophonie sert à donner corps aux valeurs de l’humanisme, de solidarité et de diversité qui sont au cœur de notre organisation, à travers une coopération multillaterale ambitieuse , concrète et de proximité ».

La conférence a pris fin au terme d’echanges animés et parfois houleux entre les conférenciers et les participants.

Faty Dicko