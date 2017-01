Welcome! Log into your account

«La tenue du sommet Afrique-France au Cicb devrait être une occasion d’épanouissement pour nous. A défaut, nous ne devrons pas être martyrisés. Car, nous ne sommes pas demandeurs de l’organisation dudit sommet encore moins de la fermeture du Centre. Mais après l’adresse des correspondances au ministère de tutelle, puis celle de l’Economie et des Finances en passant par le ministère de la Fonction publique, nous n’avons aucune assurance pour le paiement de nos salaires pendant le reste des 24 mois. Un conseiller nous a confié que cette affaire n’est pas facile à gérer et que le paiement du mois de décembre 2016 est incertain. A fortiori les salaires de 2017 et 2018. Sans nos salaires, il n’y aura pas de sommet», ont-ils déclaré.

Les travailleurs du Centre international de conférence de Bamako ont tenu le mercredi 28 décembre 2016 une assemblée générale pour dénoncer leur condition de travail et menacer d’empêcher la tenue de cette rencontre internationale. Un autre front qui s’ajoute aux mouvements annoncés des magistrats et des enseignants.

You are going to send email to