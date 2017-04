L’ébullition du front social ne connait pas une accalmie. Après l’arrêt de la grève illimitée du syndicat de la santé, de l’action sociale et de la promotion de la femme, l’on a vite crié  victoire pour le nouveau premier ministre.

La situation que connait le front social est imputable au gouvernement. Ce dernier laxiste et en manque d’autorité s’est mis par inadvertance le doigt dans l’œil. Le gouvernement qui est dans l’œil du cyclone des syndicats n’en sortira pas de suite. Après l’entente précaire avec les magistrats, les blouses blanches et l’action sociale, c’est le syndicat de l’enseignement supérieur qui a pris le relais pour la défense de ses intérêts légitimes. Avec le Pr Abdou Mallé, intraitable et incorruptible, ce syndicat ira jusqu’au bout de son combat. Toute chose normale. C’est les adhérents de ce syndicats qui forment et encadrent les fils productifs de ce pays.

Les revendications dans les jours semaines et mois à venir se succèderont à un rythme effréné et ne se ressembleront pas. L’UNTM et CSTM en embuscades ne tarderont pas à entrer dans la danse, pour réclamer de meilleures conditions pour l’ensemble des travailleurs. Avec 35 membres du gouvernement, le citoyen lambda pense que les autorités ont les moyens de satisfaire les travailleurs. Jusqu’où peuvent aller ces revendications ? Il faut se poser la question et s’inquiéter pour la stabilité d’un pays affaibli par l’insécurité au centre et au nord du Mali. L’avenir du régime voire du Mali se joue en ce moment avec les revendications en cascades.

Youma

