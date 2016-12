Créé il y a de cela 6 mois, le garage moderne Eurotec services spécialisé dans la réparation de véhicules haut de gamme et plus précisément de type Range Rover, a fermé boutique. Pour cause : le promoteur, un Turc ayant amassé l’argent de ses clients, a pris la tangente laissant derrière lui ses employés et de nombreuses voitures non réparées.

Situé à Djélibougou sur la route de Koulikoro, le garage moderne Eurotec services a été créé par deux Turcs, Ersin et Ibrahim. Ils ont recruté sur place des mécaniciens maliens et une secrétaire. Un autre Turc travaillait également dans le garage, notamment dans le département électricité. Cependant, suite à un malentendu, Ibrahim se retira du projet pour rentrer au bercail. Quant au nommé Ersin, n’ayant pas été en mesure de donner satisfaction à sa clientèle haut de gamme, il a pris la clé des champs avec son compatriote électricien, il y a de cela une dizaine de jours. Le hic dans cette affaire, c’est qu’il avait pris des avances de clients concernant une demi-douzaine de véhicules, presque tous de type Range Rover.

Selon une source proche du dossier, l’argent pris sur ces clients en guise d’avance sur frais de réparation et les montants payés pour des pièces de rechange avoisinent 10 millions Fcfa. Ce n’est pas tout ! Parmi les victimes de M. Ersin, figure aussi le promoteur du bâtiment dans lequel se trouvait son garage. Il nous revient qu’il doit à celui-ci le montant 5 600 000 Fcfa. Le promoteur de ce bâtiment, poursuit notre interlocuteur, avait même commis un huissier afin de le sommer de payer les sommes dues ou de libérer l’endroit. Mis en même temps, sous la pression du promoteur de l’immeuble et de ses clients qui ne parvenaient pas à avoir leurs véhicules, le nommé Ersin est parti sur la pointe des pieds en Turquie. Il a fallu environ 24 heures pour que ses employés s’en rendent compte.

“D’habitude, il venait au bureau aux environs de 8 h 30, ce jour-là, jusqu’à 11 heures, Ersin et son compatriote électricien n’ont pas fait signe de vie. Très inquiète, la secrétaire et les mécaniciens se sont mis à les appeler, mais en vain. Leurs appels tombaient directement sur leurs répondeurs. Personne n’a pu accéder dans les locaux car c’est le patron qui avait la clé du garage. C’est à partir de là qu’une équipe a été formée pour se rendre chez Ersin afin de voir s’il n’a pas été victime de quelque chose. Et dans son bâtiment, aucun signe de vie humaine n’était visible. C’est en ce moment que l’inquiétude a commencé à gagner ses employés” ajoute la même source. Les employés, très anxieux, continuèrent à rechercher leur patron auprès de la communauté turque. Et c’est environ 24 heures après sa disparition que les travailleurs du garage Eurotec Services ont reçu un appel les informant que leur patron et l’électricien sont partis en Turquie.

Informés de la nouvelle de la fuite du patron du garage, ses clients ont transporté l’affaire au niveau du Tribunal de Grande instance de la commune I et un constat d’huissier a été fait le même jour, avant que les victimes ne remorquent ce qui reste de leurs véhicules trouvés sur place.

C’est ainsi que le garage Eurotec services a été fermé et les employés libérés.

Une chose est sûre: M. Ersin ne pourra plus remettre les pieds au Mali sans être inquiété par ses nombreuses victimes et la justice malienne qui est en train de donner suite à ce dossier.

Kassoum THERA