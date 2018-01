L’émission Politik d’Africable télévision avait comme invité le dimanche le Général Moussa Sinko Coulibaly. C’était une occasion pour lui d’aborder les axes prioritaires de son programme de campagne.

Quelques jours après sa décision de radiation de l’armée malienne, le général Moussa Sinko Coulibaly était le dimanche 14 janvier l’invité de l’émission politique d’Africable télévision. Vêtu de costume noir, le général démissionnaire de l’armée a levé un coin de voile sur son programme de société. Il s’agit de la mal gouvernance et la lutte contre la corruption. D’un ton calme et d’une incroyable sérénité, l’homme affirme sa volonté de lutter sans relâche contre ces maux qui minent notre société. Pour ce faire le mouvement populaire pour le changement compte s’appuyer sur des personnes intègres et vertueuses comme l’ancien ministre de la justice et non Président de la commission nationale de défense des droits de l’Homme (Cndh), Me Malick Coulibaly. « Je pense que le choix des hommes et des femmes est fondamental pour ce que nous volons faire », poursuit-il.

Aussi, le Coulibaly pense qu’il faut nécessairement une alternance au pouvoir. Car l’équipe actuelle a montré toute son incapacité à gouverner le pays. Combatif, le général annonce « l’objectif immédiat est d’amener une nouvelle équipe à Koulouba lors de la prochaine élection présidentielle». L’homme fait du changement son leitmotiv. Il s’agit selon lui de mettre en place les fondements d’un Mali nouveau qui ne sera pas dans un perpétuel recommencement. « Nous voulons un changement radical, autrement nous volons une rupture avec le système actuel », clame-t-il.

Pour terminer, le Général Moussa Sinko Coulibaly a appelé les maliens au rassemblement et à la patience. « Nous devons nous mobiliser, car ce qui nous arrive n’est pas une fatalité. » « La solution est entre nos mains », conclu-t-il.

Il convient de noter que le mouvement populaire pour le changement sera lancé le 20 janvier prochain au terrain de Magnambougou à travers un grand meeting.

Abdrahamane Sissoko

