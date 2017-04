En vue d’encourager le recouvrement des impôts dans sa commune, ce jeune maire fraichement élu en novembre dernier, a initié une compétition entre les différents chefs de village de sa circonscription. Son nom est Salif Coulibaly maire élu sous les couleurs du MPR (Mouvement Patriotique pour le Renouveau) dans la commune rurale de Korodougou, préfecture de Bla, région de Ségou.

Une première cérémonie de remise de prix symboliques aux 3 meilleurs chefs de village ayant largement contribué au recouvrement des impôts dans leurs localités a eu lieu le 17 Avril dernier. Il s’agit bien des chefs des villages de ‘‘Kotiala Degnesso’’, de ‘‘Dingosso et de ‘‘Nampasso’’, respectivement 1er, 2ème et 3ème, de la première séance de cette compétition. Les remises de prix sont trimestrielles et la compétition concerne tous les 11 villages que regroupe la commune rurale de Korodougou.

Les 3 lauréats de cette première cérémonie de remise de prix ont eu comme récompense : 1 téléphone portable et le drapeau du Mali pour le premier lauréat ; 1 téléphone pour le second et 1 téléphone de valeur différente pour le 3ème chef de village lauréat.

Tout ce que l’on peut retenir de cette initiative du jeune maire qu’est Salif Coulibaly, c’est que le geste est à la fois salutaire et encourageant, et mérite d’être imité par d’autres élus locaux soucieux du développement de leurs collectivités.

Salif Coulibaly est géographe aménagiste de formation. Il a 39 ans.

