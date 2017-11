Aucune politique de développement d’un pays, inclusive fut-elle, ne peut se passer de produire les moyens acceptables pour la satisfaction des premières nécessités. Les femmes du PCA GIRE prennent le devant pour mener le combat contre les potentielles pénuries d’eau au Mali.

Le PCA GIRE s’est donnée le devoir d’informer et de former la population malienne sur la gestion des eaux. Les femmes qui y sont, ont décidé de ne pas se mettre à la marge de cette mission. À la suite de l’atelier organisé en collaboration avec l’agence de l’eau de la Hollande, elles ont trouvé les moyens et occasions de s’exprimer et de s’impliquer dans le nouvel élan de la mission du PCA GIRE. Selon Mme Cisse Coulibaly la coordinatrice du programme conjoint d’appui à la GIRE « l’un des principes de la gestion de l’eau porte essentiellement sur la femme puisqu’elle passe la majeure partie de son temps à mobiliser les ressources en eau et à les utiliser ». Ce qui en effet justifie l’implication efficiente des femmes du PCA GIRE dans le nouveau projet sur la gestion de l’eau. Ce disant, il serait difficile d’atteindre les objectifs sans l’appui d’une structure disposant des moyens suffisant.

Selon Paola Dublas Conseillée Technique au niveau de la GIRE “le processus de la mise en place d’un systeme de gestion efficace en eau au Mali, necessite un appui favorable;c est pourquoi l’agence des eaux de Hollande accepte d accompagner le PCA GIRE dans cette tache. En effet l’implication des femmes de la structure est un grand atout et nous constatons qu elles n’ont pas negligé cette partie”

Les femmes de l’agence des eaux de l’Hollande ont décidé de tendre la main à leurs collègues du Mali. Une unité de forces qui favoriserait visiblement la gestion intégrée en eaux et qui permettra d’éviter les pénuries.

En collaboration avec les comités locaux de la gestion des eaux, le projet de la formation est lancé. Puisqu’étant très vaste notre pays a vraiment besoin de ses initiatives pour éviter aux structures étatiques de faire face seules aux phénomènes, d’où une lenteur dans les résolutions inéluctable.

Eblouissant engagement qui, non seulement doit être félicité mais, qui doit être transplanté d’une manière très soignée dans beaucoup de domaines pour l’évolution de notre pays le Mali.

Mariam Diakite

