Depuis quelque temps, la cohésion du gouvernement a volé en éclats. Et pour cause, Mohamed Ali Bathily, ministre de l’urbanisme, est en conflit ouvert avec des membres du gouvernement, précisément Me Mamadou Konaté, ministre de la justice.

Cette semaine, le conflit a connu une nouvelle tournure avec de nouvelles déclarations de Bathily sur les ondes d’une station radio de la capitale. Au cours de cette sortie musclée, Mohamed A Bathily ne mâche pas ses mots contre Me Konaté. Ce dernier, selon Bathily, n’a jamais été un soutien de premières heures à IBK, en 2013. « Il était avec Sanogo et travaillait à ce qu’il reste à la tête d’une transition au Mali » a-t-il déclaré. Aussi, « d’autres gens » dont il ne nomme pas et qui « insultaient IBK » se sont retrouvés aux côtés du président de la République.

Egalement, Bathily tacle sévèrement son collègue de l’administration territoriale, Tiéman Hubert Coulibaly qui, dit-il, a été « chassé du gouvernement après le massacre des soldats à Nampala ». En effet, Tiéman Hubert occupait à l’époque le poste de ministre de la défense. Et Bathily s’étonne du fait qu’il ait été rappelé dans l’équipe actuelle. Le tort de Ras Bath a été de dénoncer ce qui est arrivé à Nampala, selon le père du chroniqueur. « Et on veut le poursuivre pour ça. Mais, entre lui et Tiéman qui est le malfaiteur ? », s’interroge Mohamed Ali Bathily. Il affirme clairement qu’à travers son fils, Ras Bath, c’est sa personne même qui est visée par certaines personnalités tapis dans l’ombre.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :