La ville de Kabala est désormais dotée d’une nouvelle mosquée entièrement offerte par les héritiers de feu Gaoussou Sissoko avec à leur tête Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm).

Comme disait l’autre “celui qui aurait construit une mosquée aura le Paradis comme récompense”. C’est ce que les héritiers de feu Gaoussou Sissoko ont certainement bien appris en dotant Kabala d’une mosquée neuve et moderne. La réalisation de cette maison de Dieu a été rendue possible à Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), selon les différents témoignages recueillis sur place. “En réalité, cette mosquée a été financée par Habib Sissoko, même s’il ne veut qu’on en parle. C’est vrai, il a fait ça au nom de Dieu, mais il est très important de reconnaitre les bienfaits de cet homme, très humble”, nous a précisé l’un des membres du Comité de gestion de la mosquée.

C’est le vendredi 16 juin, jour béni et en cette période du mois de ramadan, que cette mosquée a été officiellement inaugurée. Pour la circonstance, l’enceinte et la grande cour de la mosquée ont refusé du monde. Ils étaient venus de tous les coins de Kabala et de certains quartiers de la capitale, notamment Niaréla et Bagadadji, pour être des témoins oculaires de l’inauguration de ce joyau qui s’est déroulée dans la plus grande modestie.

Avant la prière du vendredi, les fidèles musulmans ont tenu à remercier les donateurs pour ce geste très noble. Le représentant de l’Imama a saisi cette opportunité pour inviter les fidèles musulmans à fréquenter cette mosquée.

Cette mosquée a été construite en 14 mois. Elle est bâtie sur une superficie de 2500 m2 avec une capacité d’accueil de 1 500 à 2 000 personnes. Elle est dotée d’un forage et d’un panneau solaire. Des latrines et aussi des aires spécialement aménagées pour les ablutions….

En d’autres termes, cette mosquée répond à toutes les normes pour la pratique de l’islam. D’où le satisfecit des fidèles musulmans de Kabala qui n’ont pas cessé de remercier les donateurs. Ils ont qualifié ce geste d’acte de foi, de citoyenneté, de piété, dira l’imam de la mosquée.

Les généreux donateurs n’ont pas voulu s’exprimer sur le coût financier de ce geste, plein de foi et piété. Cependant, selon certaines personnes, la construction et l’équipement de cette mosquée auront coûté plus de 45 millions Fcfa.

A.B. HAÏDARA