Le secteur du basin se porte assez mal. Pour les commerçants et artisans qui travaillent dans ce secteur, le problème est la concurrence déloyale des Chinois. Pour dénoncer cette situation,ils ont organisé un grand meeting. C’était vendredi soir, à la place du Souvenir, au cœur même du grand marché de Bamako.

-Maliweb.net- Touloumani, Bogolan, VIP, Facebook, Poliman… Autant de modèles de teinture, inventés par les artisans maliens, et qui ont fait le bonheur des teinturiers. Mais ces produits «made in Mali» sont, aujourd’hui, contrefaits en Chine et vendus dans les marchés de Bamako. Rassemblées au sein du Groupement MogoDjoguinenw (GMD: Trop c’est trop), les commerçants et artisans du basin appellent les autorités à prendre des mesures urgentes. Pour les frondeurs, les sociétés telles que King Team, Blue Sky, Youmatex, Posmi sont à l’origine de ces contrefaçons. Au-delà de son aspect économique, disent-ils, la menace chinoise sur le métier de teinturier préconise la disparition d’un savoir-faire millénaire malien.

Présent au meeting, Cheick Oumar Sacko, le président du Syndicat national des Commerçants détaillants du Mali (Synacodem), lui aussi, est très remonté contre cette pratique. Selon le commerçant, les manœuvres des Chinois ne s’arrêtent pas à la contrefaçon. En plus de revenir vendre les basins contrefaits aux grossistes maliens, les Chinois se livrent aussi au commerce en détail. Ce qui de l’avis de Cheick Oumar Sacko est «une violation flagrante du Code du commerce au Mali».Comme si cela ne suffisait pas, estime le président du Synacodem, c’est l’Ambassade de Chine au Mali qui refuse le Visa aux commerçants maliens. Et pour ceux qui parviennent à obtenir le document, la validité est d’un mois alors que le visa malien, lui, est accordé aux commerçants chinois pour une durée de 6 à 12 mois.

«Le combat contre ses produits contrefaits est le combat pour le développement du Mali», estime pour sa part Mamadou Minkoro Traoré.Le président de l’Assemblée Permanente des Chambres des Métiers du Mali (APCMM) affirme que ce combat est aussi celui de la lutte contre l’immigration. «C’est une lutte noble qui doit être accompagnée», conclut-il, dans un tonnerre d’applaudissements. Sans l’engagement de Mamadou Minkoro Traoré, soulignent les organisateurs, rien du meeting n’aurait été possible. Au fil de la soirée, les commerçants et les teinturiers se sont relayés au pupitre pour raconter au public leur calvaire, depuis que les Chinois ont percé le secret du grand de Bamako.

Mamadou TOGOLA

Commentaires via Facebook :