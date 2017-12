Jamais, dit-on, un président de la République n’a réussi à mobiliser autant pour sa venue dans le Kénédougou. Le passage du président IBK dans la région de Sikasso du au 2017, restera longtemps graver dans les mémoires. De quoi faire perdre le nord à une opposition désemparée et mal inspirée.

La réaction de l’opposition quelques jours seulement après le retour du Kénédougou du président IBK et sa délégation en dit long sur son sentiment. Un sentiment de frustration et de peur a gagné l’opposition. Elle n’avait pas prévu une telle mobilisation. Au contraire, elle avait prédit une démobilisation des troupes autour du « capitaine IBK ».

Mais, ce qui a été vu et entendu à Sikasso, dépasse les entendements et prend à contre pied tout ce qui a été dit ou se dit par l’opposition. « Que le président IBK est un homme haï et vomi par son peuple ». Il est clair que nous vivons dans deux Mali : le Mali présenté par l’opposition où tout est noir, sans espoir et où chaque périmètre représente un danger ; et le Mali du président IBK qui se relève et qui marche vers son destin avec espoir et confiance.

Le président IBK que certaines personnes aiment présenter comme étant un président sans vision, est ce président qui a fait du statut de l’opposition une réalité au Mali avec un budget de fonctionnement ; qui a fait libérer la parole permettant à chacun de critiquer et d’insulter à sa guise ; a permis à certains de sortir de l’ombre pour la lumière.

Sous son commandement, l’armée nationale retrouve ses marques et monte petit-à-petit en puissance ; des chantiers poussent un peu partout et font la fierté de la population comme cela a été le cas dans la région de Sikasso où les habitants du Kénédougou ont tenu particulièrement à lui exprimer toute leur reconnaissance.

Se mettant au dessus de la mêlée, le président IBK ne se préoccupe guère des critiques et injures de l’opposition dont le seul souci est de parvenir coûte que coûte au pouvoir quitte à mettre le pays à feu et à sang.

Par contre, le président IBK semble se préoccuper beaucoup plus du Mali qu’il a trouvé à genou et qu’il aide à se relever. Un souci reconnu par de nombreux observateurs parmi lesquels le directeur exécutif de Dubaï Port World, Mohammed Al Shaibani, qui, à l’occasion de l’ouverture des travaux du forum sur l’investissement, le 16 novembre dernier à Dubaï, a souligné que « le Président IBK est un homme préoccupé par le développement de son pays, passionné par son pays ».

Il ne croit pas si bien dire car depuis son accession à la magistrature suprême du Mali, le président IBK ne cesse de mobiliser et de rassembler pour la cause du Mali. Quoique le vœu de certaines personnes, c’est de voir le Mali davantage sombrer afin qu’elles puissent se nourrir des désespoirs.

La réponse de Sikasso aux nombreuses critiques formulées contre le président IBK, est assez édifiante et permet de croire que le peuple malien est assez mature pour ne pas se laisser embobiner par les marchands d’illusions qui constituent le gros lot de l’opposition. Pour tout dire, le président IBK a une vision et cette vision permet au Mali de sortir la tête de l’eau et de regarder l’avenir avec plus de confiance.

L’espoir est permis pourvu que le peuple malien reste sur ses gardes et ne pas se laisser entrainer, une seconde fois, dans l’impasse. Alors que l’opposition prépare la guerre, le président IBK prépare la paix et le développement.

Tièmoko Traoré

