La société de vente de carburant et de lubrifiant, Oryx Energies Mali a procédé, le vendredi 21 avril 2017, à la remise des lots aux heureux gagnants de sa grande tombola dont le gros lot était une voiture. C’était à la station Oryx de Badala, avenue de l’OUA, sous la présidence de Mohamed Issa Koné, Directeur Général de la société.

Les heureux gagnants du dernier tirage de la grande tombola de Oryx Energies Mali ont reçu leurs lots sous la diligence des huissiers de justice du Cabinet Dembélé. Dans son intervention, le Directeur Général de Oryx Energie Mali, Mohamed Issa Koné a remercié les uns et les autres pour leur dévouement dans l’organisation de cette tombola. Tout en affirmant qu’ils l’ont organisé dans l’optique de récompenser leurs clients, mais de partager aussi une partie de leurs gains avec eux. Avant d’ajouter que cette tombola est réelle et que les tirages ont été faits en toute transparence.

Ainsi, ces remises ont d’abord commencé avec 14 clients qui ont bénéficiés des cartes de recharges d’une valeur de 25.000 FCFA. Ensuite, la deuxième remise concernait le lot des téléphones portables. Ils sont  14 clients de la société à gagner des téléphones. Pour la troisième et la quatrième remise, trois personnes ont reçue des télés écran plat et trois autres ont eu chacune une moto Jakarta avec un casque. Un des bénéficiaires, Saibou Touré qui est venu de Sikasso, dira qu’il a juste pris un ticket de 1000 FCFA de carburant.  « Je suis vraiment content et je remercie vraiment Oryx d’avoir organisé cette tombola », a-t-il conclu. Tout content d’avoir décrocher le gros lot  de cette grande tombola, l’heureux gagnant avait acheté 10.000 FCFA de carburant, à la station de Badialan II. Chiaka Djony a reçu des mains du Directeur général, les clés de sa toute nouvelle voiture accompagnée des plaques d’immatriculations, les cartes grises…Très ému, il a remercié Oryx Mali pour cette initiative, qui selon lui, parle de la solidarité et l’entraide. Au total 35 gagnants ont reçu leurs cadeaux lors de cette remise du dernier tirage de la grande tombola, qui avait débuté au mois de février.

Ousmane Baba Dramé