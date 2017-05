Le groupe institut mondial pour l’autonomisation des femmes (Imaf) vient de démarrer ses activités. La cérémonie d’ouverture officielle du groupe et l’inauguration de son siège à Bacodjicoroni Golf ont eu lieu le jeudi 25 mai. C’était en présence de la représentante du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Tounkara Sophie Soucko, du président du groupe Imaf, Kassoum Coulibaly, et de plusieurs partenaires.

Selon son président, Kassoum Coulibaly, l’idée de la création du groupe institut mondial pour l’autonomisation des femmes est venue du constat qu’aujourd’hui, de plus en plus, les femmes doivent occuper une place prépondérante dans le développement économique durable de notre pays. Il a expliqué que les différents appuis qui sont faits au niveau des femmes sont des appuis assez limités. C’est pourquoi, déclare le président du groupe Imaf, «de par notre expérience à travers le monde, nous avons constaté que nous devons avoir une contribution innovante. C’est la raison pour laquelle nous avons créé ce groupe qui a pour vocation d’accompagner les femmes dans toutes les dimensions politique, économique et sociale pour qu’elles puissent contribuer davantage au développement durable de notre pays».

C’est dans ce cadre que le groupe a mis en place un certain nombre d’outils, entre autres : le centre de leadership politique des femmes qui va accompagner les femmes pour qu’elles puissent occuper des fonctions politiques ; l’agence pour l’emploi des femmes qui va donner le moyen aux femmes de s’insérer sur le marché du travail ; l’observatoire sur les violences faites aux femmes, a-t-il ajouté.

Kassoum Coulibaly a aussi souligné que son groupe favorise un partenariat avec le secteur public afin que les femmes puissent être de plus en plus autonomisées. À l’en croire, le groupe institut mondial pour l’autonomisation des femmes est le premier incubateur d’entreprenariat féminin au Mali, qui a un espace de rencontre pour les femmes qui ont des idées d’entreprise et qui veulent les développer sans avoir à supporter les charges. Kassoum Coulibaly a en outre noté que le groupe a un bureau d’experts qui regroupe des conseillers techniques et formateurs qui vont accompagner les femmes individuellement ou collectivement pour pouvoir faire leur développement ; une direction commerciale qui travaille avec tous les partenaires pour pouvoir mobiliser les ressources et un secrétariat général qui coordonne l’ensemble des services techniques.

Par ailleurs, déclarera Kassoum Coulibaly, les femmes rurales sont prises en compte par le groupe institut mondial pour l’autonomisation des femmes, à travers l’encadrement technique par l’alphabétisation et l’accompagnement dans la structuration de leurs organisations à la base.

Pour la représentante du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Tounkara Sophie Soucko, l’autonomisation des femmes est et demeure une priorité du gouvernement du Mali et s’inscrit en droite ligne dans la politique nationale genre dans son axe stratégique prioritaire II, qui s’intitule «reconnaissance de la contribution des femmes au développement économique par leur insertion au circuit productif et à l’accès égal aux opportunités d’emplois et au facteur de production». Selon Tounkara Sophie Soucko, la création de l’institut mondial pour l’autonomisation des femmes est une initiative à encourager, et son département ne ménagera aucun effort pour l’accompagner dans sa mission.

Diango COULIBALY