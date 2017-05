Un samedi soir sur terre. Bamako ne semble se rĂ©veiller vĂ©ritablement qu’après minuit. DĂ©branchĂ© (nous sommes de la gĂ©nĂ©ration Evasion, Hexagone, Tempo, Djembé…) depuis que les discothèques sont devenues des espaces de dĂ©bauche Ă ciel ouvert, nous avons dĂ©cidĂ© de prendre la tempĂ©rature de notre capitale.

En bon cinĂ©phile, nous avons dĂ©butĂ© la soirĂ©e au Magic Cinema oĂą un fantastique film d’aventure (Fast & Furious 8) Ă©tait Ă l’affiche.

Sur les conseils des Guinguins (hiboux, sobriquet des noctambules), nous nous rendons ensuite au Temple des dĂ©lires (un nom d’emprunt) Ă l’ACI-2000, l’un des night-clubs les plus branchĂ©s avec une ambiance d’enfer oĂą l’alcool coule Ă flots, les filles branchĂ©es et très entreprenantes.

Visiblement, nous Ă©tions parmi les premiers arrivĂ©s. A peine assis Ă une table vide dans la pĂ©nombre, qu’une serveuse se pointe avec comme argument un body sur le point d’exploser pour libĂ©rer ses obus, pardon ses seins, une mini-mini jupe qui cache Ă peine sa croupe Ă faire basculer la foi d’un Ayatollah.

Elle a l’impression d’avoir en face un extraterrestre quand nous lui demandons… juste une Malta. Elle met une demi-heure Ă nous servir, car elle a certainement dĂ» prendre d’autres commandes dehors. Ici, ce sont les vins, du champagne, du Whisky et surtout de la bière de toutes les marques et de tous les goĂ»ts qui sont servis.

A notre arrivĂ©e, les Roses du pavĂ©e (professionnelles du sexe) Ă©taient visiblement les plus nombreuses. Comment les reconnaĂ®tre ? Maquillage outrancier et look extravagant, provocateur et souvent bon marchĂ©. Sur les pistes de danse, elles se trĂ©moussent Ă se briser les reins pour attirer l’attention des chasseurs. Elles disparaissent et rĂ©apparaissent comme dans conte de fĂ©e. Et quand on les approche de près, on voit que certaines d’entre-elles ont vĂ©cu des jours meilleurs.

L’une d’elle ne tardera pas Ă nous approcher, presqu’une gamine qui, Ă cette heure, aurait dĂ» dormir les poings fermĂ©s dans son lit au lieu d’ĂŞtre lĂ Ă racoler les mecs au moins deux fois plus âgĂ©s qu’elle. Ayant essayĂ© d’attirer notre attention par tous les moyens, elle prit finalement son courage Ă deux mains pour nous aborder. Un homme seul dans ce genre d’endroit doit ĂŞtre sans doute une proie facile Ă leur entendement.

– Bonsoir. Tu es seul ?

La politesse n’est pas dans son jargon.

– Non

– Tu attends un ami ?

– Une amie !

– Ta copine

– …

Elle dĂ©code le message, s’Ă©loigne mais reviendra plusieurs fois Ă la charge au cours de la soirĂ©e. Visiblement, elle avait du mal Ă se faire des clients ce soir. Elle n’Ă©tait pas pourtant mal. Sans ĂŞtre une dĂ©esse de la beautĂ©, elle pouvait rivaliser avec des candidates de Miss ORTM. Elle Ă©tait habillĂ©e sobrement, mais avec goĂ»t, un teint bien soignĂ© sans pousser Ă la dĂ©pigmentation. Safi devait ĂŞtre lycĂ©enne selon nos informations.

La dernière fois qu’elle s’est prĂ©sentĂ©e, elle n’a pas demandĂ© notre permission pour s’asseoir Ă notre table que personne ne voulait visiblement partager. Ici, un client qui ne boit pas, suscite la mĂ©fiance.

-Je veux m’asseoir en attendant que ta copine arrive.

Elle n’attendit pas la rĂ©ponse. Par Ă©lĂ©gance nous lui offrons Ă boire.

– Je vous offre une boisson…

– Une bière, rectifie-t-elle.

Nous avons ensuite causé de tout et de rien.

– Si ton amie ne vient pas, je peux m’occuper de toi ce soir.

– Ce n’est pas une bonne idĂ©e. Elle est très jalouse.

– Elle ne doit pas pourtant t’aimer pour te laisser seul tout ce temps dans une discothèque, insiste-t-elle.

Elle est loin de se douter que la conscience est la maîtresse jalouse dont nous parlons.

– C’est parce qu’elle a eu un malaise en dĂ©but de soirĂ©e…

– Elle ne viendra pas donc ?

– Non.

– On peut donc passer la soirĂ©e ensemble dans un coin discret près d’ici.

– Ce n’est pas une bonne idĂ©e, car tu dois ĂŞtre encore mineure…

Nous avions pris soin Ă ce qu’elle voit un bout de notre carte de presse, surtout la partie vert-jaune-rouge. Elle prit peur et s’est Ă©loignĂ©e prĂ©textant aller aux toilettes. Quelques minutes après, l’un des gĂ©rants vint nous voir, sans doute alertĂ© par la fille qui nous a visiblement confondus Ă un flic des mĹ“urs. Il nous proposera une place au VIP-Lounge. MalgrĂ© notre refus, il insista. Nous l’avons finalement suivi pour ne pas le frustrer.

– Commandez tout ce que vous voulez, c’est la Maison qui offre, nous assura-t-il avant de cĂ©der la place Ă une sublime hĂ´tesse, une de ses crĂ©atures visiblement nĂ©es avec le diable dans le corps.

Un espoir noyé dans la bouteille sous les mini-jupes

Si nous avons nĂ©gligĂ© le champagne et le Whisky, la grillade (poulets braisĂ©s) Ă l’Abijanaise ne pouvait laisser un gourmand comme nous indiffĂ©rent. Nous nous sommes Ă©clipsĂ©s vers 3 h alors que l’ambiance Ă©tait top.

Nous nous sommes retirĂ© très inquiet. Inquiet pour l’avenir de ce pays. Nous y reviendrons Ă deux reprises pour les besoins de nos investigations. Le constat est amer et prĂ©occupant : Si la jeunesse est notre espoir, elle en train de se noyer dans la bouteille (alcool) et ensevelie dans des strings sous les mini-jupes (sexe) !

De nos jours, la plupart des discothèques sont devenues des espaces de dĂ©bauche Ă ciel ouvert une fois la nuit tombĂ©e. Si les fesses des garçons sont brouillĂ©s pour de bon avec les pantalons, les filles sont passĂ©es de l’exhibitionnisme au nudisme, ou presque. C’est Ă peine si certaines ne se mettent pas Ă poils pour se faire remarquer tant les habits portĂ©s ne cachent presque rien de leur intimitĂ©.

Avec cette gĂ©nĂ©ration, la bière a presque remplacĂ©e l’eau dans les habitudes. Sinon, la jeunesse dorĂ©e se saoule dans du vin, du champagne et les liqueurs fortes. Pour ce qui est du sexe, aucune pudeur dĂ©sormais. Il nous est arrivĂ© de voir des bambins se tripoter sur les pistes de danse. Et les toilettes de ces espaces de loisirs sont des baisodromes. Pas qu’ils n’ont pas les moyens d’aller ailleurs, mais parce que l’acte sexuel semble ĂŞtre Ă leurs yeux d’une banalitĂ© bestiale.

Et le plus souvent, ce sont des mineurs, des scolaires. De nos jours, les Ă©lèves et Ă©tudiantes sont en train de livrer une concurrence dĂ©loyale aux vraies professionnelles du sexe. Elles se contentent de peu, souvent juste du plaisir de s’envoyer en l’air avec plusieurs partenaires sexuels occasionnels pendant une soirĂ©e.

Pour leurs parents ou les observateurs non avertis, elles n’ont rien perdu de leur candeur, de l’innocence de l’âge. Mais, comme le dit l’un de nos rappeurs, quand tu tires le capot, elles sont pourries jusqu’Ă … Nombreuses sont celles d’entre elles qui ont autant de peine Ă se souvenir de leurs amants que des 26 lettres de l’alphabet.

Par contre, elles peuvent Ă©numĂ©rer toutes les marques de bière, de champagne, de vin et de liqueur forte avec leur diffĂ©rence au niveau du goĂ»t, les prix affichĂ©s dans telle boite ou telle autre…

Comment s’appellent-ils ? Jacob, Isaac, ThĂ©odore, Patricia, Alice, Monique… Mais surtout Mohamed, Ibrahim, Ali, Nouhoum, Moussa Seydou, Fatoumata, Kadidia, AĂŻcha, Binta…

Donc fils de supposĂ©s musulmans. Mais, la fatiya, ils ont le temps de la bĂ»cher, inch Allah. Pour le moment la Qibla, c’est du cĂ´tĂ© de la discothèque qui offre la meilleure musique branchĂ©e, le meilleur vin et oĂą on rencontre des filles branchĂ©es et dĂ©vergondĂ©es qui ne demandent que d’ĂŞtre saoulĂ©es dans de la bière ou du champagne… pour mieux atteindre le 7e ciel !

Eskèye ! VoilĂ l’avenir du Mali en action dans l’indiffĂ©rence presque… gĂ©nĂ©rale !

Bolmouss