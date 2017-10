Le fameux Mariage Hawoye Touré Moussa doudou Haïdara qui depuis 1 mois fait le tour des réseaux sociaux et des journaux est-il le seul mariage célébré depuis le mois d’Août ?

Enfin Doudou a convaincu Hawoye à quitter sa propre maison pour une location decente. le déménagement a lieu au Village can. En quittant sa maison quelle stratégie le mari de bandit serait en train de préparer. Sinon il aurait miroiter à certaines clientes qu’il a un étage où il va les mettre telle une fille de Menaka derrière qui il a traîné un certain temps est-ce un coup qu’il prépare.

La raison, les gens pensent que le super Moussa doudou Haïdara mérite mieux. Même avec 7 mariages 7 divorces le milieu Haïdara pense que Hawoye s’est plutôt mise dans le pétrin. De source sûre le fameux Dagamaïssa qui n’est ni moins ni plus qu’un escroc comme d’ ailleurs Moussa et sa famille aurait fait croire à Hawoye que M. Moussa Doudou Haïdara dirige un projet de 45 milliards et c’est ce qui l’a bien sur affolé selon ses proches elle se comporte comme un bébé « mon doudou de la France m’envoie des médecins à domicile pour me traiter il à tout etc.… ». Ce bandit de grand chemin peut être les maliens ont oublié qu’il n’est même pas un homme libre après sa prison en 2006. Le dossier est toujours au niveau de la cour d’appel suite à l’affaire d’exonération d’engrais au nom du PASAOP projet du ministère de l’agriculture. Il fût arrêté pour faux et usage de faux plus escroquerie.

Après le jugement le juge Sombé Threra avait fait appel car il détenait toutes les informations ce qui lui a voulu d’être agressé au cours de son traditionnel sport un soir par les bandits envoyés et payés par le grand frère du mari de Hawoye nommé chérif Abdoul Aziz Haïdara qui serait membre d’un réseau d’escrocs et qui est actuellement conseiller à une mairie de Magnambougou. Ce dernier après avoir volé des dizaines de millions en Arabie saoudite fuit pour rejoindre le Mali avec son épouse morte de chagrins et après quelques années il lui est interdit l’entrée à la Mecque. Bandits de grands chemins ils vivent de mensonges et d’escroquerie lui dans l’administration comme c’est le mali les autres dans la nature. Le fameux Moussa qui était au ministère de la réconciliation a été chassé par l’actuel ministre Elmoctar qui a vite découvert son caractère de bandit. Et c’est de là qu’il s’est tourné vers le haut représentant du chef de l’Etat pour les accords de paix qui l’a accueilli à bras ouvert car très fort en fumisterie et escroquerie mais ça pas duré 6 mois quand il a vu que ce dernier était très vigilant et pas facile à tromper raison pour laquelle son grand idole qui lui laisse tout faire comme malversation car selon lui sa femme en profite. Il s’git de Zahabi Ould, ancien ministre qui l’a accueilli à nouveau au CNDDR (commission nationale pour la démobilisation, le désarmement et la réinsertion) avec toute sa suite notamment leur chercheur de femme Dagamaïssa à qui ils font des contrats et énumérés comme agent avec salaire et autre avantage. Après le fameux mariage de l’année de Doudou et de Hawoye. A quand celui du président du CNDDR car de source très sure et émanent des proches de Dagamaïssa et de Moussa Doudou, Zahabi serait en train de finir une maison à étage à Niamana pour sa nouvelle dulcinée qui lui a été proposée par Dagamaïssa et Doudou et cela pour mieux profiter des fonds de la commission. A quand le désarmement, démobilisation si les principaux acteurs courent après les fesses. Le fameux Haïdara et toute sa clique sont prêts à coucher avec les femmes de l’âge des mamans par intérêt.

Mais la mariée Hawoye s’est-elle trompée car son doudou comme elle le dit n’a même pas un copec. En attendant qu’on fasse un tour a la cour d’appel pour faire sortir le dossier d’escroquerie faux et usage des faux car ayant confectionné des faux cachets, imité les signatures des chefs de projet, comptable etc.. du PASAOP certains juges et avocat sont prêts à témoigner car selon eux ce jeune Haïdara n’est pas resté à sa place. Des contacts seraient prêts dans nos prochaines éditions à nous donner toutes les informations nécessaires sur les modes opératoires du Sieur Doudou et de sa suite Nous savons bien qu’ils sont prêts pour tout pour se faire de l’argent et prendre du plaisir avec les femmes d’autrui.

Dans notre prochaine édition nous reviendrons sur le cas des deux cousines Aïssata avec qui M. Moussa Doudou Haïdara s’est permis.

Yattara Ibrahim