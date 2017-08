Quand les éléphants se battent, il risque d’y avoir beaucoup de poussière. On peut en dire autant avec ce contentieux qui oppose deux gros opérateurs économiques de la nouvelle génération des affaires à Bamako. De toute façon ce ne serait pas l’argent seulement qui oppose ces deux hommes d’affaires, mais il y a aussi une histoire de femme…en plus d’un différend autour de gros sous.

Rien ne va plus entre les jeunes opérateurs économiques maliens. Il s’agit de Mama Lah, un jeune très connu dans le milieu des affaires, notamment celui des hydrocarbures et son ami et frère Barou Gamby, communément appelé “Barouni”. Effectivement, le torchon brûle entre les deux depuis quelques semaines.

Selon nos informations, une histoire de femme serait à la base de cette affaire. Raison pour laquelle, Mama Lah se trouve être menacé de quitter la résidence qu’il occupait à Sotuba puisqu’elle appartient au jeune milliardaire Barou Gamby, qui vit actuellement à l’étranger, précise notre source. Ce n’est pas tout. Barouni réclame près de 700 millions de nos francs qu’il avait prêtés à son ami et frère Mama Lah, poursuit notre source. Nous avons tenté de joindre en vain Mama Lah afin de prendre sa version des faits, puisque cette affaire défraye aujourd’hui la chronique dans le milieu des affaires. “Effectivement, Mama Lah et Barouni Gamby ne parlent plus le même langage. On ne sait pas ce qui s’est passé entre eux. Mais Barouni a demandé à Mama Lah de quitter sa maison à Sotuba car cette résidence lui appartient. C’est là-bas que Mama Lah reçoit ses amis et traite ses propres affaires, puisque Barou ne réside pas au Mali. Sinon, il dispose de beaucoup de maisons à Bamako.

En plus de cela, il y a une histoire d’argent entre eux. On parle de plusieurs centaines de millions de nos francs”, précise une source très proche du jeune Mama Lah, qui est l’un des petits fils de feu Gagny Lah. Depuis quelques jours, Mama Lah est porté disparu du cercle des nouveaux jeunes riches de Bamako. Même ses proches collaborateurs le cherchent en vain.

En plus de cette affaire, certaines sources précisent que ce jeune opérateur économique est endetté jusqu’au coup au niveau des différentes banques de la place. Et pourtant, Mama Lah est considéré aujourd’hui comme un exemple à suivre au niveau de la jeunesse malienne qui a les yeux rivés sur son parking très riche, avec notamment des voitures grosses cylindrées. Récemment, il a fait venir Davido au Mali pour deux grands spectacles afin d’offrir un show à la jeunesse malienne. On sait que le cachet de cet artiste ne coûte pas moins de 50 millions Fcfa.

A.B. HAÏDARA