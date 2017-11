Il est l’un des rares élus de la Nation, sinon le seul, à interpeller régulièrement les ministres de la République sur les préoccupations des populations. Député élu dans le cercle de Yélimané, Mahamadou Hawa Gassama était encore à la manœuvre le vendredi dernier. A la faveur d’un ” meeting démocratique et populaire ” organisé par des jeunes citoyens, l’Honorable Gassama a passé au peigne fin la gouvernance actuelle. C’était sur l’esplanade du Boulevard de l’Indépendance, face Bourse du Travail. Actualité oblige, le sort de nos compatriotes en Libye constituait le plat de résistance du meeting. Il se trouve que le sujet tenait beaucoup à cœur au Député. C’est sa toute dernière question orale adressée à un ministre de la République. Datée du 23 novembre 2017, la question est adressée au ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale. Soulignant le rappel de l’Ambassadeur du Mali en Libye à Bamako, le Député voulait exactement savoir les raisons. Aussi, cherche t – il à savoir les démarches jusque – là entreprises auprès des autorités libyennes par les nôtres.

Par finir, Mahamadou Hawa Gassama demande à savoir la position de l’Union Européenne, notamment celle de la France.

Auparavant, c’est le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux qui était dans le viseur du Député. Dans ses questions, le Député touche pèle – mêle à des sujets relatifs à l’affaire ” Ras Bah “, aux histoires d’argent dans le cercle de Nioro entre justiciables et auxiliaires de Justice, aux accusations d’un candidat aux élections municipales contre un haut cadre et ancien ministre, à l’enlèvement du Juge de Niono, etc.

Le ministre des Affaires Religieuses et du Culte y trouve aussi ses comptes. Cinq petites questions lui sont posées par le Député. A savoir entre autres :

” -Pourriez – vous nous dire dans quelles conditions les Maliens ont effectué le pèlerinage à la Mecque cette année ?

– Beaucoup de Maliens n’ont pas pu effectuer ce pèlerinage à cause des documents de voyages, quelle explication avez – vous à nous donner ?

– Quelles ont été les conditions dans lesquelles les Maliens ont séjourné à la Mecque : hébergement, restauration, etc ?

– Depuis votre nomination à la tête du Département, dites – nous Monsieur le Ministre l’année où le pèlerinage a été bien organisé ? etc.

Le sort de nos compatriotes à l’étranger amène le Député à interpeller le ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine. Pour lui, les ” Maliens vivent dans des conditions épouvantables, humiliantes, dégradantes, qui bafouent la dignité humaine, un crime contre l’humanité en Libye. Estes – vous au courant de ces exactions et de ces sévices ?

Si oui, qu’avez – vous fait ? Et si non pourquoi ? pose- t – il comme questions.

Idem pour la situation des Maliens en Algérie ” dépouillés de tous leurs biens et chassés, abandonnés dans le Sahara,… ”

Enfin, l’honorable Mahamadou Hawa Gassama s’adresse au ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et des Affaires Foncières. Il voudrait justement savoir les fréquents passages du ministre à travers les médias, réseaux sociaux.

Tout comme ce qui passerait entre ledit ministre et ses collègues (Mamadou Ismaël Konaté, Tiéman Hubert Coulibaly, etc. Sans oublier les propos du ministre relatifs au RPM, le parti présidentiel, et au Chef de l’Etat lui – même.

B. Koné

