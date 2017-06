Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maiga s’est rendu le lundi 19 juin 2017 à l’hôpital du Mali pour s’enquérir de l’état des blessés de l’attentat terroriste contre le campement “Kangaba” le dimanche 18 juin. Il était accompagné d’une demi-dizaine de ministres.

Pour s’enquérir de l’état des victimes, le Premier ministre s’est rendu à l’hôpital du Mali. Il était accompagné de plusieurs ministres dont le Pr. Samba Sow, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique. Cette visite intervenait au lendemain de l’attentat qui a touché le campement “Kangaba” faisant au total neuf (9) morts et quelques 44 blessés.

Le Premier ministre a souhaité un prompt rétablissement aux blessés auxquels il a transmis le message de compassion du président de la République Ibrahim Boubacar Kéita.

Cet attentat qui rallonge la liste des attaques du genre perpétrées dans la capitale malienne et ses périphéries a fait 4 morts parmi les assaillants et cinq suspects arrêtés. Un décès est à déplorer parmi les forces de sécurité et quatre corps parmi les clients : un Chinois et un Portugais, une malienne, et un camerounais.

Lors de sa visite le PM s’est assuré de la prise en charge correcte par les agents socio-sanitaires de l’Hôpital du Mali. Cette prise en charge a été assurée grâce aux diligentes instructions données par le ministre Samba Sow dès les premières heures de l’attaque. Selon le ministre Sow, les blessés ont reçu les soins nécessaires et le personnel sanitaire a été mis dans toutes les conditions pour ce faire. Selon les explications fournies par les médecins traitants, aucun blessé n’était en situation critique.

Après l’Hôpital du Mali, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique et trois de ses collègues ont, sur instruction du Premier ministre, mis le cap sur l’hôpital militaire de Kati où sont pris en charge deux blessés de l’attentat terroriste.

Hawa Sy