” Promesses non tenues “, ” Pas de rĂ©fĂ©rendum sans HUICOMA ” ” Du travail d’abord pour nos maris “, les tels Ă©taient, entre autres, les cris de cĹ“ur lancĂ©s par les femmes de Koulikoro, le vendredi 7 juillet. Des cris lancĂ©s Ă la figure du Chef de l’Etat, M. Ibrahim Boubacar KeĂŻta, qui venait de prĂ©sider la cĂ©rĂ©monie de sortie des jeunes Officiers de l’EMIA. Le pire a Ă©tĂ© Ă©vitĂ© car des femmes ont failli jeter leurs pagnes. Comme d’habitude, IBK n’a pu se passer de son mouchoir. Et le lendemain, samedi soir, il s’est envolĂ© pour la France. ” Visite privĂ©e “, a-t – on dit. Mais… !

C’Ă©tait prĂ©visible. Depuis près de deux semaines, les populations de la ville de Koulikoro protestaient contre leur mal- vivre. La sociĂ©tĂ© HUICOMA, Huilerie Cotonnière du Mali, leur raison d’ĂŞtre a, on le sait, cessĂ© de fonctionner, il y a belle lurette.

A maintes reprises, les jeunes sont montĂ©s au crĂ©neau pour interpeller les plus hautes autoritĂ©s du pays. La presse a rĂ©cemment Ă©voquĂ© un incident mettant aux prises un Ă©lu de la Nation, DĂ©putĂ©, et un groupe de jeunes. Apparemment, les autoritĂ©s n’avaient rien vu venir.

Vendredi dernier, la ville abritait une cĂ©rĂ©monie de sortie d’une promotion de l’Ecole des Officiers. La cĂ©rĂ©monie a lieu comme d’habitude Ă l’EMIA et c’est le PrĂ©sident de la RĂ©publique, Chef de l’Etat, qui la prĂ©sidĂ©. L’honneur est donc revenu Ă M. Ibrahim Boubacar KeĂŻta, IBK, de se rendre sur place. Triste journĂ©e pour le N°1 de notre pays car il passa un sale temps dans la ville.

Selon les Ă©chos en provenance de Koulikoro, les populations n’attendaient que ce jour. MalgrĂ© les intimidations des autoritĂ©s locales, gouvernorat en tĂŞte, des groupes de protestataires se formèrent sur le trajet de retour du Chef de l’Etat.

Pancartes et banderoles en mains, ils ont scandĂ© des cris de colère Ă la face du Chef de l’Etat : ” Promesses non tenues “, ” Pas de rĂ©fĂ©rendum sans Huicoma “, ” Du travail d’abord pour nos maris ” etc. Comme on le voit, ce sont les femmes, Ă©pouses de travailleurs compressĂ©s ou dĂ©flatĂ©s de Huicoma, qui Ă©taient Ă la pointe de la protestation. Le pire a Ă©tĂ© Ă©vitĂ© d’autant plus que des femmes ont failli jeter leurs pagnes.

Signe de cette mauvaise journĂ©e pour le Chef de l’Etat, son convoi est parti se fondre Ă un cortège funèbre. Remarque des observateurs sur place, il n’a pu se passer de son mouchoir. Histoire de montrer que cela avait Ă©tĂ© chaud. A t – il laisser couler des larmes ? Difficile de le savoir. Le Chef de l’Etat a tout de mĂŞme consacrĂ© cinq bonnes minutes aux protestataires. Le prix de colas leur fut donnĂ©. Histoire de demander pardon.

Ce qui est sĂ»r, c’est que de retour Ă Bamako, les prĂ©paratifs d’un voyage en France dĂ©butèrent. Samedi soir, le Chef de l’Etat s’est effectivement envolĂ© pour le pays du PrĂ©sident Emmanuel Macron.

” Visite privĂ©e “, a- t – on dit, sans autre prĂ©cisions. Enième visite privĂ©e en France, serait-on tentĂ© d’Ă©crire. Mais, cela tombe mal car tout le pays observe son N°1. Un pays encore suspendu aux belles phrases de son Chef depuis 2013, date de son accession au pouvoir. La solution ” Huicoma ” figurait en bonne place dans le lot des promesses Ă©lectorales du candidat IBK. S’il avait promis six (6) mois aux hommes et femmes de Koulikoro, Kita, Koutiala et Bamako, tous de la dĂ©funte Huicoma, Ă tous les Maliens, IBK avait susurrĂ© que deux (2) petits mois suffiraient pour en finir avec la rĂ©bellion de Kidal.

” Malidew, nawyenta, Kalo fila, Kalo fila, Kidal Ko bana, ” ne cessait-il de clamer lors de ses sorties mĂ©diatiques.Près de quatre ans, la rĂ©alitĂ© est cruelle. La partition du pays semble se consommer sous son pouvoir. L’insĂ©curitĂ©, jadis rĂ©siduelle, atteint dĂ©sormais le Centre ou le Sud du pays. Et les efforts tant promis Ă l’endroit des uns et des uns pour garantir leur survie, assurer leur sĂ©curitĂ©, s’Ă©loignent de jour en jour.

B. Koné