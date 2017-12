Au fur et à mesure que s’approche la présidentielle, les masques tombent. Les prétendants affichent, de plus en plus, leurs intentions. Et tout laisse croire que l’actuel président ne briguera pas un second mandat. Longtemps annoncé par votre fidèle serviteur, le profil du candidat d’IBK se dessine.

En effet, pour rendre la monnaie à la junte et pour assurer ses arrières, IBK aurait opté de ne pas se présenter. Mais, il continue d’amuser la galerie en faisant croire à certains de ses alliés qu’il va briguer un second et dernier mandat. Alors, pendant ce temps, il serait en train de se chercher un vrai candidat. C’est dans cet imbroglio qu’il aurait rencontré certains proches des proches d’Amadou Haya Sanogo. Conscient de la situation et face aux défis, le président aurait décidé de renoncer définitivement à se représenter. C’est dans cette optique qu’en Octobre dernier lors d’une réunion des partisans d’Amadou Haya Sanogo, le dévolu aurait été jeté sur Moussa Sinko Coulibaly. A travers un des lieutenants d’IBK bien connu et détenteur de tous les grands secrets d’Etat. Alors, il était prévu que Moussa Sinko rende le tablier en janvier pour préparer sérieusement la présidentielle. Mais, les choses se sont finalement précipitées dans la tanière grâce à l’article de notre confrère “Le Sphinx” du jeudi dernier. Finalement, s’accusant mutuellement de la fuite de l’info, Moussa Sinko a pris le devant en signifiant clairement sa position. Une façon pour lui de contraindre le président IBK au respect de sa parole donnée, mais également de fausser les stratégies politiques de ses probables adversaires.

En tous les cas, il n’y a rien à dire, la lettre de démission que Moussa a adressée au Chef suprême des armées en dit long. Puisqu’il indique clairement qu’il démissionne et non prendre une disponibilité comme ATT ou Modibo Sidibé. Il se lance dans la bataille très rassurant. Il reste maintenant aux protagonistes d’y tirer toutes les conséquences afin de faire face à la réalité.

Boubacar DABO

