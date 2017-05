Le président de la République a donné des sueurs froides à sa garde rapprochée, la semaine dernière, lors de la réception officielle du matériel logistique offert par la Chine au Mali, dans le cadre de la solidarité internationale et de l’amitié entre les deux peuples. En dépit de son âge et d’une santé jugée fragile par nombre d’observateurs, IBK était si comblé d’accueillir les précieux cadeaux qu’il n’a pu s’empêcher de passer à l’essai d’un des nombreux engins. Son geste, à en croire nos sources, était si dextre qu’il a pu échapper à la garde rapprochée très affolée et contraint de courir dans tous les sens au rythme du bicycle et des tours auxquels prenait plaisir le chef de l’Etat. Les gardes ont dû s’essouffler avant que locataire des lieux ne résolve à mettre fin à la randonnée improvisée. La nouvelle, telle une traînée de poudre, n’a pas manqué de faire le tour des chancelleries et des milieux internationaux où les faits et gestes du président malien sont particulièrement suivis depuis qu’il a subi une intervention à la thyroïde.

La Rédaction