La grève des agents de santé est finie. Cette bonne nouvelle a été suivie par une feuille de route que le Président de la République a confiée au Premier Ministre Abdoulaye Idrissa Maïga dont le délai d’exécution s’étend jusqu’en 2020. Un système pour probablement redorer son blason, regagner la confiance des Maliens pour un second mandat.

Dans une vidéo publiée mardi dernier, Ras Bath salue la levée du mot d’ordre de la grève des agents de santé. Il a par ailleurs lancé un appel au peuple à ne plus laisser les gouvernants s’amuser de la sorte avec sa vie. Plus d’un mois sans solution alors que les tenants du régime et leurs familles partent se soigner à l’étranger. Plus jamais ça dans ce pays et l’histoire retiendra que c’est sous IBK que de centaines de maliens sont morts faute de soins pour raison de grève.

En seconde analyse, Ras Bath décortique le programme présidentiel d’urgences sociales qui s’articule autour de l’éducation, la santé, le coût de la vie, l’emploi, la sécurité, l’électricité, l’eau, les pistes rurales…

Selon Ras Bath, cette stratégie d’IBK prouve à suffisance qu’il n’avait pas de programme quand il venait en 2013. Donc les quatre ans passés au pouvoir, lui-même est conscient qu’il n’a rien fait de bien. IBK veut rattraper ce retard en un an afin de défendre son bilan du premier quinquennat et espérer regagner la confiance du peuple pour un second mandat.

IBK n’avait pas de vision pour le Mali. Il veut berner le peuple malien et Ras Bath lance un appel à tous les patriotes de se dresser pour faire barrage à l’imposture en 2018. Et cela n’est possible qu’à travers un vote sanction. Donc à tous les Maliens de bien garder leurs cartes NINA, la seule arme redoutable qui fait peur aux dirigeants insensibles.

Rendez-vous en 2018.

Boubacar Yalkoué