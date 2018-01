De : Adam Thiam. Suite à l’article publié par Maliweb le 8 janvier dernier sur la disparition de Bara Sambarou, j’ai reçu ce mail de notre aîné Ibrahim Ag Youssouf depuis son exil qui n’a que trop duré. Dans une vie antérieure, Ibrahim en sillonnant le Nord et le Centre du pays, s’est attardé sur les prés, pris du thé sur les termitières du Delta, du lait au pied de la « Main de Fatma ». Il aime à rappeler qu’au bord du Guumu asséché, non loin du Neené, on lui montrait « des restes du tronc de l’arbre auquel Buubu Ardo Gallo attachait son cheval. C’est tout dire. Ci-dessous le témoignage de Ag Youssouf :

« Tu m’apprends la disparition de: Bara. Il manquera aux pirogues qui glissent sur Maayo Sanduwa ,et Maayo Raneewo, à la colline de Gouraw, aux boeufs qui chantaient avec lui, aux chevriers de Nyaami haare, aux pêcheurs de menu fretin, aux mangeurs de cordi, et aux curateurs des archives du ponge, à ce qui reste de filles aux gencives bleues et d’hommes qui méritent une cola rose bien parée. Il manquera à la pulaaku.

J’espère que ceux de Tabitaal et l’Etat malien sauront lui rendre hommage qui sera un baume pour nos peuples meurtris ».

Ibrahim Ag Youssouf

Commentaires via Facebook :