Après les 123 migrants accueillis le 24 novembre dernier en provenance de la Lybie, 170 autres volontaires sont attendus ce soir à l’Aéroport du Président Modibo Kéita. L’information a été donnée hier après-midi par le cabinet du ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine.

Pour tirer les migrants maliens des griffes des milices esclavagistes en Libye, le ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine avec l’appui de l’Organisation internationale de l’Immigration, rapatrie ce mercredi 6 décembre 2017 de la Libye 170 Maliens. Pour faciliter leur transport de la Libye à Bamako, l’OIM affrétera un avion en collaboration avec le gouvernement à travers le ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’intégration africaine qui travaille d’arrache-pied pour la protection et la promotion des Maliens de l’Extérieur et de leurs biens. Ce dernier lot s’ajoute à d’autres lots de compatriotes qui ont décidé de rentrer volontairement du bercail après un séjour d’enfer sur le sol libyen devenu un no man’s land depuis la chute du guide de la Révolution, Mouammar Kadhafi survenue en 2011.

O.D

