La 3ème réunion de la Commission tripartite Mali-Mauritanie –UNCHR sur le rapatriement des réfugiés maliens installés en Mauritanie, s’est ouverte le vendredi 21 juillet 2017 au Grand hôtel de Bamako sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaire Samba Alhamdou Baby, en présence des représentants de l’ UNHCR- Mali, Angele Djohossou et François Renaud de l’ UNHCR –Mauritanie ; du chef de la délégation mauritanienne, Mhamada ould Meymou et acteurs humanitaires.

Dans son intervention, la représentante du HCR au Mali, Angele Djohossou a déclaré que cette troisième réunion Mali-Mauritanie- HCR se tient conformément à l’Accord tripartite pour le rapatriement des réfugiés maliens vivant en Mauritanie. Accord signé le 16 juin 2016 à Nouakchott avant intervenu à Bamako le 30 septembre 2016 actant la mise en place la Commission Tripartite.

L’objectif de cette rencontre est une occasion pour les parties prenantes, le Mali, la délégation mauritanienne et l’UNCHR, de dresser la situation pour mieux préparer les prochaines étapes. Le chef de la délégation Mauritanienne, Mhamada Ould Meymou a exprimé toute sa reconnaissance aux autorités maliennes, preuve de l’expression fraternelle des liens séculaire qu’unissent les deux pays.

Le représentant du ministre de la Solidarité et de l’Action humanitaire, Samba Alhamdou Baby a salué l’accompagnement des autorités mauritaniennes et le HCR pour l’accueil des réfugiés maliens ainsi que les actions menées en faveur de leur retour volontaire et leur réintégration au Mali.

D’autre part, il fait savoir que de nombreux efforts ont été consentis par le gouvernement pour un retour définitif de l’administration et des services déconcentrés dans toutes les régions du nord. Il a souligné, à travers les acquis du programme d’urgence pour la relance et le développement des régions du nord (phase 1et 2) dont la 3ème est en phase d’exécution. Plus 260 habitats, 125 véhicules, 993 motos et des mobiliers de Bureau ont été réalisés. Il a été indiqué qu’à la date du 30 juin 2017, il est été enregistré le retour volontaire d’environ 60 094 personnes rapatriées, l’enregistrement dans 28 points par le HCR de 143103 réfugiés maliens en plus du retour effectif de 498170 personnes déplacées internes.

Abidine Alhady