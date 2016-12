Welcome! Log into your account

A la suite de la visite de Bert Koenders, un communiqué commun a été signé, qui n’a rien avoir avec un accord. Lequel communiqué envisage de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines notamment de la création d’emploi, le problème de l’état civil, de la fiabilité des cartes d’identités et des passeports, de la gestion des foncières, de la protection des migrants et le programme d’accompagnement des personnes en situation irrégulière sur la base des standards conclus entre les deux parties.

Suivant ses explications, «chaque fois qu’ils voient que nous avançons un peu, ils essaient de nous créer un problème. Quand cette désinformation a circulé dans les médias et réseaux sociaux, j’ai exigé des Pays-Bas et de l’Union européenne un démenti concernant la signature de cet accord. Toute chose que ces pays partenaires ont accepté, en envoyant une communication verbale de l’ambassade du Royaume des Pays-Bas qui prouve que le Mali n’a pas signé un accord avec l’Union européenne ».

Pire, pour avoir plus d’information sur le sujet, les medias internationaux n’ont approché aucun responsable malien pour vérifier la véracité de l’information. Le ministre de s’interroger. Dans quel dessein ont-ils fait cela ? Pour lui, c’est une campagne de déstabilisation du Mali et il ajoute : « certains ne veulent pas que notre pays se stabilise ».

