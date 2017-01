Welcome! Log into your account

Il revient au Président de la République, à l’orée de 2017, de rétablir le contrat de confiance socle de son avènement, comme il lui appartient de rassembler les maliens. Cela est évident pour les communautés du Nord au Sud, cela devient pressant pour les maliens de la diaspora, qui aujourd’hui réclament son intercession face aux tribulations que leur imposent aussi bien les administrations occidentales que les autorités consulaires plus soucieuses d’elles-mêmes que du service aux maliens de l’extérieur dont les efforts et les apports sont connus de tous.

Si l’on ne peut reprocher à l’Europe de protéger ses frontières, voire même de chercher à contrer la montée des populisme, elle devrait néanmoins être lucide quant au danger qu’elle encourt à trop caporaliser l’Afrique. L’expulsion de maliens ne résoudra ni les problèmes de chômage, ni la panne de croissance qu’elle connait. Or l’ostracisme à l’endroit des Africains ne fera que renforcer la fracture entre les peuples et fermenter les rancœurs.

Cela signifie qu’un simple communiqué « volontaire » suffit à déclencher le processus. Aussi le Gouvernement peut nier avoir signé un accord, se faisant, il démontre qu’il n’a pas compris ce dans quoi il s’engageait depuis 2014. Et ceci n’est qu’un début au regards des conséquences économiques graves à venir des APE.

