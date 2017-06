Le ministère des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine avec le concours des PTF organise du 15 au 17 juin les Journées de concertations sur les questions migratoires. Plus de 300 participants sont appelés à trouver une réponse  commune  à la question migratoire dans notre pays.

L’information a été donnée hier à la faveur d’une conférence de presse animée par Moussa Aliou Koné, chef de cabinet. Il avait à ses côtés Dr. Tangara Néma Guindo, conseiller technique.

Les journées de concertations prévues sont l’émanation de l’engagement de notre pays pour la défense des intérêts des Maliens de l’extérieur à travers la promotion de la migration afin qu’elle soit un atout  pour le développement fondé sur la Politique nationale de migration, adoptée le 3 septembre 2014. L’ouverture des travaux sera placée sous la présidence du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga à l’hôtel Radisson.

Pour les conférenciers, l’objectif recherché à travers cette rencontre est de trouver une réponse commune à la question  migratoire dans notre pays. Elle réunira plus de 300 acteurs concernés par la migration. Il s’agit, entre autres, des institutions de la République, des organisations de la société civile, les autorités administratives, les PTF, des élus locaux, les chefs coutumiers, des associations de migrants, des experts, des missions diplomatiques et consulaires, les représentants de la diaspora, des communicateurs traditionnels et la presse.

Durant trois jours, plusieurs thèmes seront débattus, parmi lesquels : “les textes législatifs et règlementaires en matière de migration”, “la problématique genre et migration”, “la gestion intégrée des frontières en rapport avec la migration et l’état-civil” sans oublier “les accords de coopération entre notre pays et d’autres pays  en matière de migration”, et “le  rôle de la société civile dans la gestion de la crise migratoire”.

A noter que les Maliens de la diaspora sont estimés à environ 4 millions d’âmes dont l’apport est capital dans l’économie nationale avec l’injection de plusieurs milliards de F CFA ainsi que plusieurs projets de développement local.

O. D.