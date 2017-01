Welcome! Log into your account

Il a expliqué que son parti a préféré constituer une mission officielle dirigée par un élu de la Nation plutôt que par des personnalités ne justifiant que d’un titre de responsable de parti en vue de lever toute équivoque sur les intentions du parti pour ce déplacement. « Il est inadmissible que les Maliens soient obligés de recourir à des moyens d’expression de ce genre pour réussir à se faire entendre par les autorités. Nous invitons les plus hautes autorités à tirer les conséquences politiques, institutionnelles et administratives de cette situation désastreuse en vue de rétablir la confiance entre les citoyens et leur Etat… »

You are going to send email to