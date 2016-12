La plateforme « Cause Mali » appelle à l’union sacrée autour des maliens de l’extérieur. C’est à travers une conférence de presse animée ce 30 décembre à la maison des jeunes de Bamako qu’elle s’est prononcée sur la question du retour de nos migrants et annoncé ses stratégies de protestations.

-Maliweb.net- Comme rappelé par son porte-parole, Sékou Cissé, la plateforme « Cause Mali », crée en 2012, la coalition des associations unies pour la stabilité et l’émergence du Mali se prononce chaque fois que l’intérêt national est menacé. Aussi, conformément à ses missions, la plateforme ne pouvait rester muette sur la question de la réadmission des maliens que « l’UE veut imposer au gouvernement ». A travers son communiqué lu, la plateforme « Cause Mali » déclare : « Vu que l’Union européenne a mis la charrue avant les bœufs ; vu l’attitude de la France à rapatrier les maliens en violant la déclaration universelle des droits de l’Homme ; nous citoyens maliens regroupés en plateforme au sein de cette coalition, pensent qu’une mobilisation générale du peuple en union sacrée sur cette question d’immigration pourra sauver nos compatriotes. Ensemble débout mes frères et sœurs pour le non-retour des immigrés et pour leur régularisation ».

En effet, selon le coordinateur de « Cause Mali », Djiguiba Sanogo et son porte-parole, Sékou Cissé, l’heure n’est pas propice à s’attarder sur la question de savoir s’il y a eu un accord signé entre le gouvernement et l’UE ou pas mais plutôt il urge de faire un front commun pour sursoir aux expulsions et demander par la même occasion la régularisation des migrants par l’ UE. Et pour se faire, la coalition fait appel au sursaut national de la société civile et de la classe politique pour y trouver une solution idoine. Soulignons que la coalition s’oppose catégoriquement à la réadmission des maliens migrants aussi elle envisage courant janvier 2017 de rencontrer l’UE, de faire des settings, d’organiser une marche pacifique sur le siège de l’UE ainsi que surveiller les vols provenant d’Europe pour faire suivre l’évolution des expulsions des maliens de l’extérieur.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net