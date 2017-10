La cérémonie de signature de l’accord de financement a eu lieu ce mardi 24 octobre dans la salle de conférence du département des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine. C’était sous la coprésidence du ministre des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine Dr Abdramane Sylla et de l’Ambassadeur du royaume des pays Bas au Mali JOB FOLKER.

Cette donation est dénommé le fond d’urgence flexible du royaume des pays Bas

.D’une valeur de 325 millions pour une durée d’exécution de 15 mois,ce fonds est un appui financier du royaume des pays Bas au gouvernement malien dans le cadre de la mise en œuvre du politique nationale de migration, a déclaré l’ambassadeur des pays Bas au Mali. Pour JOB FOLKER, le fond permet la protection et la sécurisation des migrants. Selon lui, ce processus nécessite une large sensibilisation sur les risques liés à la migration irrégulière notamment des dangers sur la mer et le désert dans l’intérêt des deux pays.

Le ministre des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine a d’abord salué le royaume des pays Bas à travers la signature de cet accord de financement qui est une marque d’attention à l’égard de notrepays.

A en croire le ministre Sylla, la plupart des candidats à l’immigration clandestine sont des jeunes venusdu village orientés sur des pistes qu’ils ignorent notamment le désert à haut risque. Selon le ministre, jusque là les chiffres communiqués sur les décès dans le désert ne sont pas exacts. A l’entendre, c’est pire que tout ça. Il a rassuré l’ambassadeur du royaume des pays Bas que le fond permettra d’intensifier d’avantage la campagne de sensibilisation sur les risques liés à la migration irrégulière. Il profité de l’occasion pour parler de la situation des maliens vivant en Algérie. Le ministre Abdramane Sylla a dit que que depuis les premièresheures de l’opération d’expulsion, le gouvernement à travers sa représentation diplomatique et consulaire a pris des mesures pour que nos compatriotes puissent être traités dignement. D’où, a –t-il précisé, le rapatriement du premier vague de 83 migrants maliens arrivé à Bamako suivi de 138 autres à bord de deux bus attendus ce mercredi 25 octobre à Bamako. Il a déclaré que son département travaille quotidiennement sur les migrants sans tambours contrairement aux accusations de part et d’autres. Avant d’affirmer que son département pour la seule année 2017 a rapatrié plus de 3000 compatriotes de Libye pour raison de sécurité. Outre les problèmes maliens vivant en Algérie et en Libye, le ministre des maliens de l’extérieur et de l’intégration africaine a informé l’assistance sur la décision du royaume d’Arabie Saoudite l’expulsion de tous les sans-papiers. Selon Sylla, à la date d’aujourd’hui plus de 360 maliens sont déjà enregistrés par les services diplomatiques et consulaires en vue de leur rapatriement vers le Mali.

Pour terminer le ministre Sylla a déploré le manque de solidarité entre les pays africains qui expulsent beaucoup nos compatriotes plus que les pays européens.

Mamadou Nimaga

